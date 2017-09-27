الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهامًا لوست هام وتوتنهام بعد اشتباك اللاعبين

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أنه وجه اتهاما لوست هام يونايتد وتوتنهام هوتسبير بعدم سيطرة كل نادٍ على لاعبيه خلال مباراة قمة في استاد لندن بالدوري الممتاز يوم السبت الماضي.

واشتبك لاعبو الفريقين بعد احتساب ركلة حرة في الدقيقة 95 لفريق توتنهام الذي خرج منتصرا 3-2. وتسبب الاشتباك في إنذار أربعة لاعبين من الفريقين هم إيريك داير وفرناندو يورينتي من توتنهام وآندي كارول ووينستون ريد من وست هام.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: “هناك ادعاء بأنه مع حلول الدقيقة 95 فشل الناديان في السيطرة على سلوك اللاعبين بشكل جيد”.

ويملك الناديان فرصة للرد على الاتهام حتى يوم 28 سبتمبر أيلول.