نجوم تشيلسي يُظهرون مهاراتهم الفائقة في التسديد على “أهداف صعبة” (فيديو)

استعرض نجوم تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي مهاراتهم في فيديو لمدة خمس دقائق، بمشاركة ألفارو موراتا وماركوس ألونسو وتيبو كورتوا وغاري كاهيل.

وتألق ألونسو خلال العرض من خلال تسديد الكرة في حلقة كرة السلة من 40 ياردة في ملعب التدريب الخاص بالبلوز.

وشهد العرض عدة تحديات صعبة حيث سدد المهاجم الإسباني موراتا الكرة في إطارات سيارة معلقة في عارضة مرمى.

لم تكن دقة موراتا مفاجئة بعد تسجيل أول “هاترك” مع فريقه الجديد منذ قدومه من ريال مدريد، وذلك في الفوز الكبير برباعية نظيفة على ستوك سيتي في البريميرليغ يوم السبت الماضي.

وقال انطونيو كونتي عن مهاجمه: “أنا مسرور له ولكننا سعداء لأداء كل الفريق. لا ننسى أنا ألفارو لم يلعب كثيرًا مع ريال مدريد ويوفنتوس الآن لديه فرصة كبيرة لإظهار أنه مهاجم رائع حقًا. ما زال عمره 24 عامًا وهذا مهم للغاية لتشيلسي”.

وأضاف كونتي: “هذا الدوري ليس من السهل على المهاجم أن يتألق فيه، كما أن هناك الكثير من الالتحام البدني. يجب أن تكون مستعدًا لهذا النوع من المباريات. لكنه يتأقلم مع الأجواء والمسابقة بشكل جيد والآن عليه أن يواصل العمل والتطوير”.