المريخ يوضح حقيقة تقدمه بشكوى ضد كهربا بداعي تلفظه بعبارات عنصرية تجاه عبدالرحمن إسحاق (فيديو)

نفى علي أبا بشر، نائب رئيس نادي المريخ السوداني، تقدم مسؤولي ناديه بشكوى ضد محمود عبدالمنعم ”كهربا“ لاعب الأهلي المصري، على إثر ما تردد بشأن تلفظه بعبارات عنصرية تجاه عبدالرحمن إسحاق، لاعب الفريق السوداني، خلال مواجهة الفريقين، يوم الثلاثاء الماضي، بدوري أبطال أفريقيا.

وكان المريخ خسر من الأهلي، يوم الثلاثاء الماضي، في استاد القاهرة بثلاثية دون رد في الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا.

وقال أبا بشر في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: ”سمعت كلام كثير من وسائل الإعلام المصرية والسودانية، وتناولوا بعض المشاكسات التي تحدث بين اللاعبين ولكن لم ترتق لتكون شكوى رسمية، ولو حدثت إشكالية تعالج على مستوى رؤساء الأندية، ونحن أشقاء، ونريد الإعلام أن يتناول الأمر بشكل بناء والمهنية مهمة في هذا المجال“.

وأضاف: ”التواصل حدث بشكل مباشر بين الفرقتين، وما حدث شيء طبيعي داخل الملعب، الأمر لا يتعدى عصبية ملعب“.

من جانبه، قال أنس نصر الدين، مدير الكرة في المريخ، أن ما فعله ”كهربا“ تجاه أحد لاعبيه، كان ”مجرد مناوشات ملعب“.

وأشار في تصريحات تلفزيونية أخرى: ”هذه الخلافات تحدث بشكل عادي بين اللاعبين داخل الملعب، أي شيء يحدث داخل الملعب ينسى، ويخرج اللاعبون بكل روح رياضية“.

وأردف: ”اللاعبون يكون دمهم حاميا في الملعب وكثيرا ما تحدث مثل هذه المناوشات“.

مدير الكرة بالمريخ السوداني يكشف كواليس أزمة كهربا مع لاعبي المريخ#جمهور_التالتة#ONTime_Sports pic.twitter.com/dqOwpx3fKC — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 19, 2021

وكانت صحيفة ”كفر ووتر“ السودانية، قالت إن المريخ شرع في تقديم شكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ضد كهربا، ويتهمه بالإساءة لعبدالرحمن إسحق بعبارات عنصرية وكلمات نابية.

وأوضح التقرير أن لاعب المريخ ينوي تصعيد القضية للاتحاد الدولي لكرة القدم حال عدم قيام كاف بمعاقبة كهربا.