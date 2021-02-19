المريخ يتهم كهربا لاعب الأهلي بتوجيه عبارات عنصرية تجاه عبدالرحمن إسحاق

اتهم نادي المريخ السوداني اللاعب محمود عبدالمنعم ”كهربا“ بتوجيه عبارات عنصرية للاعبه عبدالرحمن إسحاق، خلال مواجهة الفريقين، يوم الثلاثاء، بدوري أبطال أفريقيا.

وتفوق الأهلي 3/0 على المريخ سجلها محمد مجدي قفشة وكهربا ووالتير بواليا، في الشوط الثاني من المباراة.

وقالت صحيفة ”كفر ووتر“ السودانية إن المريخ شرع في تقديم شكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد كهربا، ويتهمه بالإساءة لعبدالرحمن إسحق بعبارات عنصرية وكلمات نابية.

يا تري ايه نوع الكلام اللي قاله كهربا للاعب المريخ ينرفز السولية و لاعيبة الاهلي كلنا عارفين اخلاق كهربا و ممكن يكون قال ايه pic.twitter.com/siYJ6WA0tC — Zamalek.tv (@Zamalek) February 16, 2021

ونقلت الصحيفة عن مصدر بنادي المريخ قوله: إن مجلس إدارة النادي السوداني وجّه رئيس بعثته الصادق مادبو بزيارة مقر الاتحاد الأفريقي لتقديم الشكوى.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن المصدر، أن المريخ سيصعد القضية للاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“ حال عدم مبادرة ”الكاف“ بمعاقبة كهربا.

في سياق متصل، أدان مجلس إدارة المريخ النهج الذي تحدث به شريف عبدالمنعم ورضا عبد العال عن النادي السوداني، بعد مواجهة الأهلي، حيث ذكر الأول أن لاعبي المريخ كانوا سعداء باللعب على استاد القاهرة، في حين استخف عبد العال بالمريخ وتاريخه وجماهيريته الكبيرة وبطولاته العديدة، وفقا للمصدر.