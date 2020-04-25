تقرير: تحديد موعد مباريات نصف نهائي ونهائي الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا

يسعى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى إنهاء بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في شهر سبتمبر المقبل.

وأشارت صحيفة "المنتخب" المغربية، في تقرير نشرته فجر السبت نقلا عن مصادر داخل الكاف"، إلى أنه من المرجح إقامة منافسات البطولتين في سبتمبر المقبل على أقصى تقدير، بعدما تم تأجيل نصف نهائي البطولتين إلى أجل غير مسمى بسبب تفشى فيروس كورونا.

وتابعت الصحيفة المغربية أن إقامة نصف نهائي البطولتين، بالإضافة للمباراة النهائية قبل هذا التاريخ سيكون أمرا صعبا في ظل تمديد دول القارة السمراء الحجر الصحي وإغلاق المجال الجوي.

واختتمت الصحيفة المغربية تقريرها بأن المنافسات المحلية في الدول الأفريقية ستكون مع نهاية شهر يوليو.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد قرر تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية، رسميا، بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأصدر الاتحاد الأفريقي بيانا عبر موقعه الرسمي، كشف فيه عن قرار تأجيل مباريات نصف النهائي بالبطولتين القاريتين، لأجل غير مسمى.

وقال "كاف" في بيانه: "في ضوء المخاوف المتزايدة بشأن COVID-19 ووسط الإغلاق في معظم البلدان، قررت لجنة الطوارئ في CAF تأجيل المباريات التالية حتى إشعار آخر".