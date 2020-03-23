شوبير: تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية وإلغاء الدوري المصري ”قريبا“

توقع الإعلامي المصري أحمد شوبير بصدور قرار مرتقب بتأجيل أولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلى إلغاء الدوري المصري.

وقال شوبير عبر حسابه الشخصي على ”تويتر“، يوم الإثنين: ”قريبا تأجيل الأولمبياد رسميا تأجيل مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية لأجل غير مسمى، وقرار متوقع بإلغاء الدوري المصري بكل درجاته“.

واعترفت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الصيفي 2020 اليوم الإثنين، بأنها تبحث خيار تأجيل الدورة الأولمبية الصيفية المقبلة إلى تاريخ لاحق بسبب تفشي فيروس كورونا.

قريبا تأجيل الاولمبياد رسميا تأجيل مباريات دورى الابطال والكونفدراليه الافريقيه لأجل غير مسمي قرار متوقع بالغاء الدورى المصرى بكل درجاته — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) March 23, 2020

وجاء هذا الموقف الجديد للجنة المنظمة للألعاب، بعد أسابيع من الإصرار على إقامة الحدث الرياضي الكبير في موعده، ودون أي تغيير في الخطط بداية من 24 يوليو تموز المقبل.

وقال رئيس اللجنة المنظمة يوشيرو موري في مؤتمر صحفي: ”لم نقرر بعد تأجيل الألعاب. لكن لا يمكننا النظر في ذلك باعتباره خيارا واقعيا أيضا“.

وأضاف المسؤول الياباني: ”لا يمكنني الإصرار على إقامة الدورة حسب الخطط المقررة“ في ظل سرعة تفشي الفيروس وتأثيرات هذه الأزمة حول العالم.

بينما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في 14 مارس/آذار الجاري، تأجيل مباريات الدوري لمدة أسبوعين.

ووفقا للعديد من التقارير فيدرس الاتحاد اقتراحين، الأول تأجيل المسابقة لأسبوعين جديدين، والثاني هو تعليقها لأجل غير مسمى.

فيما قال فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، لصيحفة المنتخب المغربية: ”قرار إجراء الدور نصف النهائي لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية من عدمه، لا يمكن الكشف عنه اليوم، لأن لا أحد يعرف تطورات الوضع الصحي بالقارة الأفريقية جراء انتشار وباء كورونا المستجد، والذي شل الحركة الرياضية في العالم بأسره“.

وتابع: ”يفصلنا 40 يوما عن هذا الموعد (مباريات نصف النهائي في البطولتين)، ومسؤولو الكاف في متابعة دائما لتطورات الفيروس في مجموع القارة الأفريقية، ستتخذ بلا شك القرار الذي يصب في مصلحة الكل ويضمن صحة وسلامة الكل، بالنسبة لي لا يشغلني الآن شيء، غير الوضعية الصحية الحالية والتي اتخذت إزاءها كل الدول، ومن ضمنها المغرب، إجراءات صارمة قيدت حركة المواطنين للحيلولة دون تفشي الداء“.