الإعلامي أحمد شوبير يكشف عن مرور عماد متعب بأزمة صحية ودخوله المستشفى

وجه الإعلامي أحمد شوبير تمنياته بالشفاء لنجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، عماد متعب، إثر دخوله إحدى المستشفيات في القاهرة بعد مروره بوعكة صحية.

وقال شوبير عبر حسابه على ”تويتر“: ”خالص أمنياتي بالشفاء العاجل للكابتن عماد متعب بعد تعرضه لوعكة صحية“.

خالص أمنياتي بالشفاء العاجل للكابتن عماد متعب بعد تعرضه لوعكة صحية ???? pic.twitter.com/eh6r6SLCPL — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) March 7, 2020

وكشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن معاناة متعب من أعراض جلطة، ولم يتم الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن حالته، إذ يتواجد حاليا في المستشفى، ويخضع للمزيد من الفحوصات الطبية، بجانب البقاء تحت الملاحظة.

يعد عماد متعب من أكثر اللاعبين تأثيرا في تاريخ الأهلي ومنتخب مصر، بعدما أصبح واحدا من أشهر هدافي الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف التي أحرزها عبر مسيرته سواء مع النادي الأهلي أو المنتخب المصري أو عندما احترف في صفوف اتحاد جدة السعودي.

وأحرز عماد متعب 25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلي، منها بطولات الدوري العام ودوري أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية، وتوج متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.

وحصل عماد متعب على لقب هداف الدورى موسم 2004 / 2005 برصيد 15 هدفًا في أول مواسمه مع الفريق الأول، وقد شارك بقميص الأهلي في 320 مباراة، سجل خلالها 126 هدفا، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الأهلي في شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها في 6 مباريات، واعتزل كرة القدم عقب نهاية موسم ”2018 – 2019“.