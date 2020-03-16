 رسميا.. استاد ”جابوما“ في الكاميرون يستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا – إرم نيوز‬‎

رسميا.. استاد ”جابوما“ في الكاميرون يستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا

رسميا.. استاد ”جابوما“ في الكاميرون يستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا

المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ رسميا عن اختيار ملعب استاد ”جابوما“ بمدينة دوالا في دولة الكاميرون لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم 29 مايو المقبل.

من جهة أخرى، سيلعب نهائي الكونفدرالية الأفريقية على مجمع الأمير مولاي عبد الله في مدينة الرباط المغربية.

وكان ”كاف“ قد سبق أن كشف عن 3 ملاعب مرشحة بشكل رسمي لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا لنسخة 2020.

وتفوق ملعب ”جابوما“ على ملعبي استاد رادس بدولة تونس، ومركب محمد الخامس بدولة المغرب.

ويقام نهائي دوري أبطال أفريقيا لنسخة 2020 يوم 29 من شهر مايو المقبل، حيث سبق أن تقرر أن يقام النهائي بملعب محايد من مباراة واحدة.

ويلعب الأهلي مع الوداد المغربي، والزمالك مع الرجاء المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تأهل على حساب فريق صن داونز لقبل نهائي البطولة، بينما تأهل الزمالك على حساب الترجي التونسي، وصعد الرجاء البيضاوي على حساب مازيمبي، بينما أقصى نادي الوداد فريق النجم الساحلي.

وأنشئ الملعب في 21 فبراير 2017، ويتسع إلى 50 ألف متفرج، كما يضم أكثر من ملعب منها ملعب كرة سلة وملاعب كرة قدم وحمام سباحة، وتكلف بناؤه أكثر من 150 مليون دولار.

وأنشئ خصيصا لاستضافة حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019، التي كان من المفترض أن تنظمها الكاميرون ولكن بسبب عدم جاهزيتها تم نقل البطولة إلى مصر.

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