رسميا.. استاد ”جابوما“ في الكاميرون يستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ رسميا عن اختيار ملعب استاد ”جابوما“ بمدينة دوالا في دولة الكاميرون لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم 29 مايو المقبل.

من جهة أخرى، سيلعب نهائي الكونفدرالية الأفريقية على مجمع الأمير مولاي عبد الله في مدينة الرباط المغربية.

وكان ”كاف“ قد سبق أن كشف عن 3 ملاعب مرشحة بشكل رسمي لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا لنسخة 2020.

وتفوق ملعب ”جابوما“ على ملعبي استاد رادس بدولة تونس، ومركب محمد الخامس بدولة المغرب.

???? IMPORTANT UPDATE Japoma Stadium in Douala, Cameroon will stage the 2019/20 #TotalCAFCL final on May 29 pic.twitter.com/EqLnd5OcFh — CAF (@CAF_Online) March 16, 2020

ويقام نهائي دوري أبطال أفريقيا لنسخة 2020 يوم 29 من شهر مايو المقبل، حيث سبق أن تقرر أن يقام النهائي بملعب محايد من مباراة واحدة.

ويلعب الأهلي مع الوداد المغربي، والزمالك مع الرجاء المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تأهل على حساب فريق صن داونز لقبل نهائي البطولة، بينما تأهل الزمالك على حساب الترجي التونسي، وصعد الرجاء البيضاوي على حساب مازيمبي، بينما أقصى نادي الوداد فريق النجم الساحلي.

???? إعلان هام ملعب الأمير مولاي عبدالله بمدينة الرباط، المغرب يستضيف نهائي كأس الكونفدرالية 2019/20 #TotalCAFCC يوم 24 مايو pic.twitter.com/tDdTjrXVwC — CAF – AR (@caf_online_AR) March 16, 2020

وأنشئ الملعب في 21 فبراير 2017، ويتسع إلى 50 ألف متفرج، كما يضم أكثر من ملعب منها ملعب كرة سلة وملاعب كرة قدم وحمام سباحة، وتكلف بناؤه أكثر من 150 مليون دولار.

وأنشئ خصيصا لاستضافة حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019، التي كان من المفترض أن تنظمها الكاميرون ولكن بسبب عدم جاهزيتها تم نقل البطولة إلى مصر.