رسميا.. استاد ”جابوما“ في الكاميرون يستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ رسميا عن اختيار ملعب استاد ”جابوما“ بمدينة دوالا في دولة الكاميرون لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم 29 مايو المقبل.

من جهة أخرى، سيلعب نهائي الكونفدرالية الأفريقية على مجمع الأمير مولاي عبد الله في مدينة الرباط المغربية.

وكان ”كاف“ قد سبق أن كشف عن 3 ملاعب مرشحة بشكل رسمي لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا لنسخة 2020.

وتفوق ملعب ”جابوما“ على ملعبي استاد رادس بدولة تونس، ومركب محمد الخامس بدولة المغرب.

???? IMPORTANT UPDATE

Japoma Stadium in Douala, Cameroon will stage the 2019/20 #TotalCAFCL final on May 29 pic.twitter.com/EqLnd5OcFh

— CAF (@CAF_Online) March 16, 2020