”كاف“ يحدد ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشفت القناة الرياضية المغربية عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“ أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ استقر على استضافة الكاميرون لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية 2020.

وقال الحساب الرسمي للقناة: إن ملعب ”غابوما“ بمدينة دوالا الكاميرونية سيستضيف المباراة النهائية لدوري الأبطال، بعد أن سبق وكشف الكاف عن 3 ملاعب مرشحة بشكل رسمي لاستضافة نهائي نسخة 2020، ليتم اختيار ملعب ”غابوما“ على حساب ملعبي استاد رادس بدولة تونس، وملعب محمد الخامس بدولة المغرب.

وسبق وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في بيان سابق، أن لجنة الطوارئ ستتخذ القرار النهائي بملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 12 من شهر مارس.

ويقام نهائي دوري أبطال أفريقيا لنسخة 2020 يوم 29 من شهر مايو القادم على ملعب محايد من مباراة واحدة على غرار بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر، أن يلتقي النادي الأهلي المصري مع شقيقه الوداد المغربي، فيما يواجه الزمالك المصري نظيره الرجاء الرياضي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في مطلع شهر مايو المقبل