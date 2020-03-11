”كاف“ يكشف موقفه من استمرار البطولات الأفريقية بعد تفشي فيروس كورونا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ الإبقاء على الجدول الزمني لجميع مسابقاته، وعدم تأجيل أي مباراة في أي بطولة، رغم تفشي فيروس كورونا.

وأصدر الكاف بيانا رسميا عن المسابقات في القارة الأفريقية مع انتشار فيروس كورونا، قال فيه: ”الاتحاد الإفريقي يرغب في إبلاغ جميع الاتحادات الإفريقية بأننا نراقب عن كثب تطور فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وخاصة في قارة إفريقيا“.

وأضاف: ”وفقا لمنظمة الصحة العالمية لم يتم إعلان حالة خطورة عالية في أي بلد إفريقي حتى الآن، ”نتيجة لذلك قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحفاظ على الجدول الزمني لجميع مسابقاته“.

وأشار الكاف في بيانه إلى أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية مع وجود خيار بتنظيم المباريات دون حضور الجماهير.

واختتم: ”وفيما يتعلق ببطولة الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون، من المقرر أن يزور وفد من اللجنة الطبية الكاميرون في الفترة من 14 إلى 15 مارس الجاري، والغرض من هذه الزيارة تقييم جميع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها اللجنة المنظمة المحلية للبطولة“.