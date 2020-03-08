الكاف: إيقاف إلياس الحداد ”مؤقتًا“ قبل مباراة الزمالك والرجاء بدوري أبطال أفريقيا (شاهد)

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، اليوم الأحد، إيقاف إلياس الحداد لاعب الرجاء البيضاوي المغربي مؤقتًا وفتح المزيد من التحقيقات في واقعة مواجهة لاعبي الرجاء وجماهير مازيمبي قبل مباراة الفريقين في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال، أمس السبت.

وقال الكاف في بيان عبر موقعه على الإنترنت اليوم:“اجتمعت لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي، اليوم، في القاهرة لمناقشة واقعة مواجهة بعض لاعبي الرجاء وجماهير مازيمبي من الكونجو الديمقراطية قبل انطلاق المباراة التي أقيمت، أمس، في لوبومباشي بالقرب من نفق الملعب“.

وأضاف الكاف:“فتح المزيد من التحقيقات في الواقعة ومطالبة مسؤولي الرجاء بإرسال تقريرهم عن الواقعة بحلول منتصف الشهر الحالي على أقصى تقدير والمثول أمام جلسة استماع رسمية خلال الاجتماع المقبل للجنة الانضباط“.

وتابع: ”تم إيقاف اللاعب رقم 15 (إلياس الحداد) بصورة فورية وبشكل مؤقت لحين مثوله أمام الاجتماع المقبل للجنة الانضباط لجلسة استماع رسمية“.

وجاءت قرارات الكاف بعد مشاهدة لجنة الانضباط لفيديو الواقعة.

وتأهل الرجاء لمواجهة الزمالك المصري في الدور قبل النهائي بعد فوزه 2-1 على مازيمبي في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والعودة بدور الثمانية.