تقارير: إستاد القاهرة يستضيف مباراتي الأهلي والزمالك بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

اقترب إستاد القاهرة الدولي من استضافة مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الزمالك والرجاء، والأهلي ضد الوداد في شهر مايو المقبل.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”قرار نهائي، إستاد القاهرة يستضيف مباراتي الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا“.

وكان الأهلي قد تأهل للدور نصف النهائي على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.

وتأهل الزمالك بعدما تجاوز عقبة الترجي التونسي.

كان علي درويش رئيس هيئة إستاد القاهرة قد أعلن في وقت سابق أن الملعب لن يكون جاهزا لاستضافة مباراتي الأهلي والزمالك في دوري الأبطال، يومي ٨ و٩ من مايو القادم.

وأضاف درويش في تصريحات صحفية: ”الإستاد سيتم إغلاقه شهر أبريل المقبل لزرع النجيلة الصيفية وهو أمر متفق عليه مع إحدى الشركات الإنجليزية“.