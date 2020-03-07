النادي الأهلي المصري يتعادل مع صن داونز ويتأهل إلى قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

‬تأهل الأهلي المصري إلى قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد تعادله 1-1 مع مستضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في بريتوريا في إياب دور الثمانية اليوم السبت.

وبلغ الأهلي، صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب ثماني مرات، قبل النهائي بفوزه 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة ليثأر من خسارته 5-صفر أمام المنافس ذاته في ذهاب نفس الدور العام الماضي.

وسيلتقي الأهلي في قبل النهائي مع المتأهل من النجم الساحلي التونسي، الذي كان معه في دور المجموعات، والوداد البيضاوي المغربي.

وتقدم الأهلي في الدقيقة 21 عندما ارتطمت ركلة حرة نفذها التونسي علي معلول في قدم المدافع ليبوهانج مابوي لتسكن شباكه بالخطأ بينما أدرك أصحاب الأرض التعادل بعدها بأربع دقائق عبر جاستون سيرينو.

وبات المربع الذهبي لدوري الأبطال عربيا خالصا بتأهل الزمالك والأهلي من مصر والرجاء البيضاوي المغربي والفائز من مواجهة النجم الساحلي والوداد في وقت لاحق اليوم.

وهذه المرة 15 التي يتأهل فيها الأهلي لقبل النهائي بينما تأهل للنهائي 12 مرة وفاز باللقب ثماني مرات.

وتقدم الأهلي في الدقيقة 24 عندما ارتطمت ركلة حرة نفذها التونسي علي معلول لاعب الاهلي في قدم ليبوهانج مابوي لاعب صن داونز لتسكن شباكه زميله الحارس دينيس أونيانجو بالخطأ.

وأدرك صن داونز التعادل بعدها بثلاث دقائق عبر جاستون سيرينو بعدما تابع تسديدة ثيبما زواني التي ارتدت من محمد الشناوي حارس الأهلي من مدى قريب ليضعها سيرينو في الشباك.

وأطلق عمرو السولية تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 25 تصدى لها أونيانجو.

وأهدر السنغالي أليو بادجي أخطر فرص الأهلي في الشوط الأول عندما دخل عمرو السولية منطقة الجزاء ومرر عرضية متقنة إلى بادجي أمام مرمى أونيانجو لكنه لم ينجح في إيداعها الشباك.

وحاول صن داونز تسجيل الهدف الثاني عندما سدد سيرينو أعلى المرمى في الدقيقة 52 قبل أن يتصدى الشناوي لتسديدة قوية من زواني بعدها بست دقائق.

وسنحت للبديل حسين الشحات أكثر من فرصة لتسجيل هدف الفوز للأهلي بينها تسديدة علت العارضة قبل النهاية بخمس دقائق.