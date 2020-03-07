رغم خسارته أمام النجم.. الوداد المغربي يتأهل ويضرب موعدا مع الأهلي المصري في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

أكمل الوداد البيضاوي المغربي عقد المتأهلين إلى قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم رغم خسارته 1-صفر أمام مستضيفه النجم الساحلي التونسي في إياب دور الثمانية اليوم السبت.

وضرب الوداد، بطل نسخة 2017، موعدا مع الأهلي المصري في قبل النهائي بعد فوزه 2-1 في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والعودة على النجم الساحلي.

وفاز الوداد، وصيف بطل النسخة الماضية، 2-صفر في الدار البيضاء في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

وتأهلت أندية الأهلي والزمالك من مصر والرجاء والوداد من المغرب، صاحبة المركز الثاني في مجموعاتها بدور المجموعات، للمربع الذهبي.

وسجل هدف النجم الساحلي والمباراة الوحيد المهاجم الجزائري كريم العريبي في الدقيقة 58 ليرفع رصيده إلى 11 هدفا في صدارة هدافي البطولة.

لكن هدف العريبي، الذي كان من متابعة ضربة رأس ارتدت من يد أحمد رضا التاكناوتي حارس الوداد، لم يكن كافيا لقيادة الفريق التونسي إلى قبل النهائي العربي الخالص.