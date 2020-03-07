الزنيتي ينقذ ركلة جزاء أمام مازيمبي ويقود الرجاء المغربي لقبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

أنقذ أنس الزنيتي ركلة جزاء في الدقيقة 70، ليقود الرجاء للدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، على الرغم من الهزيمة 1-صفر أمام مستضيفه مازيمبي اليوم السبت.

ومع تقدم مازيمبي بهدف إيراك تشينكونا بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، كان الفريق القادم من الكونجو الديمقراطية بحاجة إلى هدف آخر لمعادلة النتيجة الإجمالية، بعد هزيمته 2-صفر في المغرب.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح مازيمبي، لكن الزنيتي أنقذ تسديدة جاكسون موليكا بقدمه ليحافظ على تفوق الرجاء.

وأنقذ الحارس المغربي تسديدة أخرى قرب النهاية ليتأهل الرجاء لمواجهة الزمالك في الدور قبل النهائي، بعد تفوق الفريق المصري 2-1 في النتيجة الإجمالية على الترجي التونسي حامل اللقب.