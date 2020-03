رسميا.. 3 مدن تتنافس لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا والإعلان 12 مارس‎

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ اليوم الجمعة، تنافس 3 دول لاستضافة مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وأوضح ”كاف“ في بيان أن المغرب وتونس والكاميرون تقدمت بطلبات لاستضافة النهائيين.

ويريد المغرب إقامة النهائي على ملعب محمد الخامس، في مدينة كازابلانكا، في حين تسعى تونس لإقامة النهائي على ملعب رادس.

وقررت اللجنة الفنية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في اجتماع سابق إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة، وكذلك الكونفدرالية، بعد أن كانا يقامان على مباراتين بنظام الذهاب والإياب.

وسيتخذ ”كاف“ قراره النهائي بشأن تحديد الملعبين يوم 12 مارس الجاري، علما، أن نهائي دوري أبطال أفريقيا سيقام يوم 29 مايو المقبل، بينما تُلعب المواجهة النهائية في الكونفدرالية يوم 24 من الشهر نفسه.

ووصلت النسخة الحالية في دوري أبطال أفريقيا إلى مرحلة ربع النهائي، حين فاز الزمالك المصري 3/1 على الترجي التونسي، والأهلي المصري 2/0 على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والوداد المغربي 2/0 على النجم الساحلي، والرجاء المغربي 2/0 على مازيمبي من جمهورية الكونغو.

