الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا

تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة لمتابعة لقاء الزمالك المصري ومضيفه الترجي التونسي على ملعب رادس في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويبحث الترجي عن ريمونتادا بعد خسارته ذهابا على إستاد القاهرة بنتيجة 1/3 والثأر من خسارته أمام الزمالك في كأس السوبر الأفريقي، بينما يراهن الزمالك على استمرار تفوقه على الفريق التونسي مؤخرا وحسم بطاقة التأهل لنصف النهائي.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة 20:00 مساء بتوقيت تونس على ملعب رادس بصافرة الحكم الجزائري مصطفى غربال.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق جواد بده.

Good Morning everybody / صباح الخير جميعا / Bonjour à tous ????️ Daily Reminder ???? ???? NEXT MATCH ???? ⚽ ????????@ESTuniscom ???? @ZSCOfficial????????

???? Fri 6 Mar 20:00 (UTC+1)

???? #TotalCAFCL Quarterfinal

???? Stade de Radès

???? #ESTZSC

???? #beIN_Sports HD1

????️ #JawadBada pic.twitter.com/WdICM9ydl2 — Espérance de Tunis ???? الترجي التونسي (@ESTuniscom) March 5, 2020

تاريخ المواجهات

يتقابل الفريقان للمرة الحادية عشرة ويشهد التاريخ على تفوق زملكاوي واضح على حساب الترجي الذي فاز مرة واحدة في 10 مواجهات.

وبدأت اللقاءات في نهائي دوري أبطال أفريقيا 1994 وتعادلا في مصر دون أهداف، وفاز الترجي في تونس بنتيجة 3/1، وحسم اللقب ثم تقابلا في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عام 2002 وتعادلا في تونس بهدف لكل منهما، ثم فاز الزمالك في مصر 1/0.

وتقابل الفريقان في دور المجموعات للبطولة العربية موسم 2003/2004 وفاز الزمالك ذهابا في مصر 3/0، ثم فاز إيابا في تونس 2/1، ثم تقابلا في دور المجموعات لدوري الأبطال نسخة 2005 وتعادلا في مصر 1/1، وفاز في تونس 2/1.

وقبل أيام فاز الزمالك على الترجي في السوبر الأفريقي 3/1 في قطر، ثم فاز بنفس النتيجة في لقاء الذهاب في القاهرة لربع نهائي دوري الأبطال.. ويبقى النجم المغربي أشرف بن شرقي هداف لقاءات الفريقين برصيد 3 أهداف.

مشوار الزمالك والترجي

قطع الترجي مشوارا نحو دور الـ8 بعد أن تخطى عقبة إليكت سبورت بطل تشاد في دور الـ32، ثم صعد متصدرا المجموعة الرابعة، وخاض الترجي في النسخة الحالية 9 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وخسر مرتين وتعادل 3 مرات.

وصعد الزمالك بعدما أطاح بمنافسه ديكيداها الصومالي في الدور التمهيدي وجينراسيون السنغالي في دور الـ32، ثم تأهل عبر المجموعة الأولى، وخاض الزمالك عبر النسخة الحالية لدوري الأبطال 11 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل 3 مرات وخسر مرتين.

عقوبات الترجي

يدخل الترجي اللقاء باحثا عن ريمونتادا تسمح له باستكمال مشواره نحو نصف النهائي للحفاظ على لقبه القاري، ويحتاج الفريق للفوز بثنائية نظيفة للصعود رسميا لنصف النهائي.

وتعرض الترجي لعقوبات من لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، بإيقاف المدير الفني معين الشعباني ومساعده مجدي تراوي والثنائي خليل شمام وعبدالرؤوف بن غيث بجانب إيقاف محمد علي بن رمضان للطرد ومحمد علي اليعقوبي لتراكم البطاقات.

وقال عثمان النجار مدرب الترجي في المؤتمر الصحفي إن نتيجة لقاء الذهاب لم تكن في صالح فريقه ولكن العقوبات التي اتخذها كاف والبحث عن رد الاعتبار بعد نتيجة لقاء الذهاب تعطي الفريق دوافع مهمة لحسم التأهل.

وأكد الحارس التونسي شكري الواعر نجم الترجي الأسبق في تصريحات تليفزيونية أن الترجي عليه التعلم من درس لقاء الذهاب واستغلال الفرص التي تسنح له، خاصة أن ضياع المحاولات جعله بعيدا عن تسجيل الأهداف.

ويعتمد الترجي على تشكيلته التي تضم على الأرجح الحارس معز بن شريفية وأمامه رباعي خط الدفاع الجزائري عبدالقادر بدران وحسين الربيع وشمس الدين الذوادي وإيهاب المباركي.

ويقود خط الوسط الغاني كوامي بونسو وبجواره الإيفواري فوسيني كوليبالي وأمامهما فادي بن شوق وعلى الأطراف الجزائري بلال بن ساحة والليبي حمدو الهوني وفي الهجوم الإيفواري إبراهيما واتارا.

الزمالك ???? الترجي التونسي

???? ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

???? ملعب رادس الأولمبي

???? ٦ مارس

???? ٩:٠٠ مساءً بتوقيت القاهرة pic.twitter.com/efjuZt337S — Zamalek SC (@ZSCOfficial) March 5, 2020

تفوق الزمالك

يبحث الزمالك عن استغلال العامل النفسي والتفوق على الترجي في لقاءين متتاليين وحصد لقب السوبر الأفريقي على حسابه.

وأكد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أنه يتوقع رد فعل قوي من الترجي وسيلعب بأسلوب تكتيكي مناسب للمباراة موضحا أن الترجي فريق قوي ولديه أسلحة مميزة.

ويغيب عن الزمالك لاعبه المغربي محمد أوناجم ومحمد عبد الغني للإصابة وعبدالله جمعة لأسباب فنية، ويعتمد الزمالك على تشكيلته التي تضم الحارس محمد أبوجبل وأمامه رباعي الدفاع محمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد عبدالشافي.

ويقود خط الوسط طارق حامد وبجواره التونسي فرجاني ساسي وأمامهما يوسف إبراهيم أوباما وعلى الأطراف المغربي أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وفي الهجوم مصطفى محمد.

وقال عصام مرعي مدرب الزمالك السابق لشبكة ”إرم نيوز“ إن مواجهة الليلة ستكون صعبة للغاية بالنسبة للزمالك لأن الترجي يحتاج الفوز بثنائية نظيفة والشحن الجماهيري سيزيد من صعوبة اللقاء.

وأوضح أن الزمالك لديه أسلحة مهمة يجب استغلالها، على رأسها أشرف بن شرقي وتفوقه على الترجي بجانب قدرات مصطفى محمد وزيزو والتسديدات والأداء الجماعي.