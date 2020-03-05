كمال القلصي مديرا فنيا للترجي التونسي أمام الزمالك بدلا من معين الشعباني

قرر مجلس إدارة نادي الترجي التونسي، الاستعانة بالمدير الفني لفريق الشباب كمال القلصي في مباراة الغد أمام الزمالك المصري بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بجوار المدرب عثمان النجار.

ويأتي هذا القرار بعد عقوبة الكاف بالإيقاف للثنائي معين الشعباني ومجدي التراوي وحرمانهما قيادة الفريق في مباراة الغد.

وقال القلصي في تصريحات لإذاعة ”شمس إف إم“ التونسية إن التكليف جاء بطلب شخصي من معين الشعباني.

وأوقف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ مدرب الترجي واثنين من لاعبيه بعد تقرير الحكم المغربي رضوان جيد لمباراة الفريق التونسي ضد الزمالك في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

واحتج لاعبو الترجي ومدربوه بشدة ضد الحكم وطالبوه بإلغاء الهدف الثاني للزمالك بدعوى أن المغربي أشرف بنشرقي مهاجم الزمالك ارتكب خطأ ضد أحد المدافعين قبل التسديد في الشباك.

وجذب شمس الدين الزاودي الحكم من قميصه لكن المغربي جيد طرد المدافع التونسي محمد بن رمضان بدلا من زميله.

وأهدر الترجي تقدمه ليخسر 1-3 أمام مستضيفه الزمالك.

وقال ”كاف“ على موقعه الرسمي: ”فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت خلال مباراة ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال بين الزمالك المصري والترجي التونسي التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، في القاهرة قررت لجنة الانضباط بعدما وضعت في اعتبارها المواد 82 و83.1 و83.2 و129 و131 من لائحة الكاف للانضباط إيقاف معين الشعباني مدرب الترجي 4 مباريات وغرامة قدرها 20 ألف دولار بسبب سلوكه العدواني واستخدام كلمات مسيئة بحق حكام المباراة“.

وأضاف: ”إيقاف المدرب المساعد مجدي تراوي 4 مباريات وغرامة قدرها 50 ألف دولار بسبب سلوكه العدواني تجاه حكام المباراة واستخدام كلمات وتهديدات مسيئة“.

وتابع: ”إيقاف 6 مباريات لخليل شمام وغرامة قدرها 40 ألف دولار بسبب استخدام كلمات مسيئة والبصق على حكام المباراة، وإيقاف عبد الرؤوف بن غيث أربع مباريات وغرامة 20 ألف دولار لاستخدام كلمات مسيئة بحق حكام المباراة“.

واختتم: ”غرامة قدرها 10 آلاف دولار لاستخدام جماهير الترجي ألعابا نارية خلال المباراة“.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي بعد غد الجمعة في مباراة الإياب.

وقال نائب رئيس الترجي رياض بالنور، إن ناديه سيستأنف ضد العقوبات القاسية.

وأضاف في تصريحات إذاعية لمحطة موازييك: ”كنا ننتظر عقوبات بعد تقرير الحكم وسنستأنف ضد هذه القرارات، نعترف بأخطائنا لكننا شاهدنا احتجاجات أقوى وتوقف مباريات في النسخة الحالية للبطولة لكن العقوبات لم تصل إلى درجة كبيرة من الردع مثلما حدث ضد الترجي“.

وتابع: ”رغم العقوبات سنسعى للفوز بالمباراة على أرض الملعب والدفاع عن فرصنا في الفوز وانتزاع التأهل، سنقاوم بقوة وسيضاعف اللاعبون من جهودهم“.