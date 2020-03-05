إجراء جديد من وزارة الصحة التونسية قبل مباراة الزمالك والترجي بدوري أبطال أفريقيا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، أنها ستفحص الجماهير التي ستحتشد في ملعب ”رادس“، لمتابعة موقعة الترجي التونسي وضيفه الزمالك المصري، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وأشارت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الخميس، إلى أن الفحص سيتم قبل الدخول إلى الملعب، في إجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة التونسية، قد أعلنت الإثنين الماضي، عن تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، وهي حالة واردة لتونسي عائد من إيطاليا ويبلغ من العمر 40 سنة.

ووافق الأمن التونسي على حضور 60 ألف متفرج مباراة الزمالك، لمساندة الترجي لتجاوز عقبة الفريق المصري ومواصلة حملة الدفاع عن لقبه للعام الثالث تواليا.

المباراة ستقام بحضور جماهيري رغم اقتراح المدير العام للصحة العامة ورئيس اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس الكورونا، شكري حمودة، أن تقام المباراة من دون جمهور، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، بعد الكشف عن أول حالة إصابة في تونس قبل أيام.

وأكد شكري حمودة، أمس الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عقد بوزارة الصحة التونسية، أن هذا المقترح يبقى في إطار النصيحة الفنية.

وانتقد عدد من الإعلاميين قرار الوزارة في تونس مؤكدين أن هذا الأمر صعب جدً، بسبب فحص ما يقرب من 60 ألف شخص.

وزارة الصحة التونسية تعلن أنها ستفحص الجماهير في ملعب "رادس"، لمتابعة مباراة الترجي التونسي أمام الزمالك المصري، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. عدد الجماهير 60 ألف، بربك كيف ستفحصينهم يا وزارة؟ ولماذا لا تدار المباراة دون جمهور؟ هذا التهور غير محمود #كورونا — Wajd Bouabdallah (@tounsiahourra) March 5, 2020

وكان الزمالك قد فاز ذهابا على ملعبه بثلاثة أهداف لهدف واحد.

وفرض الاتحاد الأفريقي عقوبات بحق مدرب الترجي وبعض لاعبيه على إثر تقرير حكم مباراة الفريق أمام الزمالك المصري في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال يوم الجمعة الماضي في القاهرة.

العقوبات طالت المدرب معين الشعباني ومساعده مجدي التراوي بالإيقاف أربع مباريات والقائد خليل شمام ست مباريات وعبد الرؤوف بن غيت أربع مباريات.