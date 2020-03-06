مباراة الأهلي وصن داونز.. فايلر يحذر من نقطة قوة منافسه

حذر ريني فايلر مدرب النادي الأهلي المصري من صعوبة المهمة التي تنتظره أمام ماميلودي صن داونز في جنوب أفريقيا بإياب دور الـ8 في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم غدا السبت، مشيرا إلى أن المنافس لم يخسر على أرضه في المسابقة هذا الموسم.

وفاز بطل مصر 2/0 في لقاء الذهاب في القاهرة الأسبوع الماضي لكن فايلر شدد على أن هذه النتيجة لا تعني ضمان التأهل.

وحقق صن داونز فوزا تاريخيا بملعبه 5/0 على الأهلي في الموسم الماضي لذا يدرك بطل أفريقيا 8 مرات، وهو رقم قياسي، صعوبة المهمة التي تنتظره في مباراة تقام وقت النهار.

وأبلغ فايلر مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة: ”مباراة الموسم الماضي أصبحت من الماضي وهدفنا الأساسي هو التتويج باللقب وليس مجرد التأهل للدور المقبل“.

وأضاف المدرب السويسري ”فزنا بهدفين في القاهرة لكن هذا لا يعني التأهل خاصة أن صن داونز لم يخسر على أرضه هذا الموسم (فاز في كل المباريات على ملعبه)“.

ولم يُبد تخوفا من حالة الطقس مؤكدا: ”وصلنا مبكرا إلى بريتوريا من أجل الاعتياد على الأجواء ولا توجد مشكلة تتعلق بالطقس“.