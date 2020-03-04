هل تقام مباراة الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا دون جمهور؟.. الاتحاد التونسي لكرة القدم يجيب

كشفت تقارير إذاعية تونسية أن وزارة الصحة قدمت توصية بشأن الحضور الجماهيري في مباراة الترجي ضد الزمالك المصري، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقررة بملعب رادس، الجمعة المقبل.

ووفقا لما ذكرته إذاعة ”موزاييك“ التونسية، يوم الأربعاء، فإن المدير العام للصحة العامة ورئيس اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس الكورونا، شكري حمودة، اقترح أن تقام المباراة من دون جمهور، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، بعد الكشف عن أول حالة إصابة في تونس قبل أيام.

وأكد شكري حمودة، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عقد بوزارة الصحة التونسية، أن هذا المقترح يبقى في إطار النصيحة الفنية على أن يبت أصحاب القرار في الأمر لاحقا.

وانتهى لقاء الفريقين في القاهرة بفوز الزمالك 3-1.

وينتظر الفائز من مباراة الزمالك والترجي في الدور نصف النهائي مواجهة مازيمبي الكونغولي أو الرجاء المغربي.

بيان الاتحاد التونسي

من جانبه نفى الاتحاد التونسي لكرة القدم، إقامة مباراة الزمالك والترجي دون جمهور.

وأصدر الاتحاد بيانا رسميا، جاء فيه: ”تبعًا لما وقع تداوله حول إمكانية برمجة مقابلات نهاية هذا الأسبوع ومن ضمنها التي تندرج في إطار رابطة الأبطال الأفريقية دون حضور الجمهور، تؤكد الجامعة التونسية لكرة القدم ما يلي: لم ترد على الجامعة مراسلة أو إعلام رسمي في هذا الإطار، وبالتالي فإن كل التصريحات لا تلزم إلا أصحابها ما لم يرد موقفًا رسميًا من مؤسسات الدولة المعنية“.

وأضاف البيان: ”في اتصال أجراه السيد رئيس الاتحاد مع السيد أحمد قعلول وزير الشباب والرياضة، تأكد لدينا عدم صدور أي موقف رسمي يمنع حضور الجمهور للمقابلات وأن التنسيق جاري بين السيد وزير الشباب والرياضة والسيد وزير الصحة وأن مقابلات نهاية هذا الأسبوع بما في ذلك المقابلات التي تندرج في إطار الربع النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية ستكون بحضور الجمهور“.

وتأكد وجود أكثر من 85 ألفا و403 حالات من فيروس كورونا الجديد في أكثر من 50 دولة حول العالم، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وتجاوز عدد من توفوا جراء الإصابة بالفيروس في العالم 3000 شخص، وسُجلت الغالبية الأكبر من حالات الإصابة والوفاة في الصين.