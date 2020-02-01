شغب بين جمهور الترجي التونسي قبل انطلاق مباراة فريقهم ضد شبيبة القبائل (فيديو)

كشفت تقارير صحفية عن اندلاع اشتباكات قوية بين جمهور الترجي أثناء توجهه لملعب تيزي أوزو لمساندة فريقه في مواجهة شبيبة القبائل الجزائري، في إطار الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.

وترددت أنباء عن وجود بعض الإصابات بين الجمهور، حيث أوضحت أن الاشتباكات وقعت بين أنصار الترجي فيما بينهم بالطريق للوصول لولاية برج بوعريريـج، حيث تم نقلهم من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى لخضر بوزيدي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

ويدخل شبيبة القبائل المباراة من أجل تحقيق انتصار شرفي على الترجي التونسي حامل لقب البطولة في آخر نسختين.

وودع شبيبة القبائل المسابقة، بعدما خطف الترجي والرجاء المغربي بطاقتي التأهل عن هذه المجموعة.

حسبي الله و نعم الوكيل فيكم فردًا فردًا…

الترجي طيح فيكم pic.twitter.com/IQpcQchPvG — Studio Taraji (@studiofficial) February 1, 2020

ويتواجد الترجي في صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة، فيما يحل الرجاء ثانيا برصيد 8 نقاط، فيما يتواجد فيتا كلوب والشبيبة في المركزين الثالث والرابع برصيد 4 نقاط لكل منهما.

بينما على الجانب الآخر، يدخل الترجي المباراة بأريحية كبيرة بعدما ضمن الفريق الصعود عن هذه المجموعة، ليواصل أبناء الدم والذهب مشوارهم في البطولة المحببة والتي أحرز الفريق لقبها آخر نسختين، على الأهلي المصري عام 2018، وعلى حساب الوداد الرياضي المغربي في نسخة عام 2019.

وخاض الترجي 5 مباريات في دور المجموعات، حقق الفوز في 3 مباريات، والتعادل في مباراتين ولم يتلقَ أي هزيمة، فيما لعب الشبيبة نفس العدد من المباريات، ولكنه فاز في واحدة وتعادل مثلها، وخسر 3 مباريات.

ويرغب الترجي بالحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في دور المجموعات، عندما ينتقل إلى الجزائر لخوض المباراة الختامية في هذا الدور.