 أهداف مباراة الأهلي وصن داونز.. 2-0 لـ“الفريق الأحمر“ (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة الأهلي وصن داونز.. 2-0 لـ“الفريق الأحمر“ (فيديو)

أهداف مباراة الأهلي وصن داونز.. 2-0 لـ“الفريق الأحمر“ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

سجل علي معلول الهدف الأول لفريق الأهلي في شباك نظيره صن داونز، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب إستاد القاهرة في ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي الدقيقة 68 سجل علي معلول الثاني للأهلي من ركلة جزاء.

ويعد الأهلي الأكثر تفوقا في تاريخ المواجهات ضد صن داونز بعدما تقابلا في 6 مناسبات فاز الأهلي في 3 مرات مقابل تعادلين وفوز وحيد للفريق الجنوب أفريقي.

وتقابل الفريقان في نهائي نسخة دوري الأبطال عام 2001 وتعادلا في جنوب أفريقيا وفاز الأهلي بثلاثية نظيفة في مصر، ثم تقابلا في دور الـ16 ببطولة دوري الأبطال العام 2007 وتعادلا في جنوب أفريقيا بهدفين لكل منهما، ثم فاز الأهلي في مصر بثنائية نظيفة.

والتقى الفريقان في دور الـ8 لنسخة الموسم الماضي وفاز صن داونز بخماسية نظيفة وفاز الأهلي في مصر 1/0.

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