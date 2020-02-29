أهداف مباراة الأهلي وصن داونز.. 2-0 لـ“الفريق الأحمر“ (فيديو)

سجل علي معلول الهدف الأول لفريق الأهلي في شباك نظيره صن داونز، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب إستاد القاهرة في ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي الدقيقة 68 سجل علي معلول الثاني للأهلي من ركلة جزاء.

دوري ابطال افريقيا : الأهلي 2 × 0 صنداونز | هدف علي معلول " ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/4tklEazQQG pic.twitter.com/WC92w1Hd8R — اهداف المباريات HD (@ggo_ll1) February 29, 2020

ويعد الأهلي الأكثر تفوقا في تاريخ المواجهات ضد صن داونز بعدما تقابلا في 6 مناسبات فاز الأهلي في 3 مرات مقابل تعادلين وفوز وحيد للفريق الجنوب أفريقي.

وتقابل الفريقان في نهائي نسخة دوري الأبطال عام 2001 وتعادلا في جنوب أفريقيا وفاز الأهلي بثلاثية نظيفة في مصر، ثم تقابلا في دور الـ16 ببطولة دوري الأبطال العام 2007 وتعادلا في جنوب أفريقيا بهدفين لكل منهما، ثم فاز الأهلي في مصر بثنائية نظيفة.

والتقى الفريقان في دور الـ8 لنسخة الموسم الماضي وفاز صن داونز بخماسية نظيفة وفاز الأهلي في مصر 1/0.