غضب في النادي الأهلي المصري بسبب رمضان صبحي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي المصري، السر وراء غياب رمضان صبحي، خاصة بعد الأنباء العديدة التي ترددت عن تجدد إصابة اللاعب وغيابه لفترة طويلة أخرى، ما يعني أن الفريق سيفقد جهوده في المباريات المتبقية في بطولة دوري أبطال أفريقيا الجارية حاليا، في حالة تخطي الفريق الأحمر عقبة صن داونز بطل جنوب أفريقيا في دور الـ8 للبطولة وقد يمتد الغياب لنهاية الموسم الحالي.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“: ”رمضان صبحي لا يدعي الإصابة كما تردد في الفترة الأخيرة من بعض جماهير الأهلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، اللاعب بالفعل يعاني من إصابة ويحتاج لفترة تأهيل مناسبة حتى لا تعاوده الإصابة مرة أخرى مما يعني أن غيابه هذه المرة سيكون لنهاية إعارته مع الفريق الأحمر“.

وأضاف أن ”من غير المنطقي الحديث عن تمارض رمضان صبحي وتعمده عدم العودة للتدريبات الجماعية للفريق لأنه لا يوجد أي سبب لذلك، بالعكس اللاعب يرغب في العودة سريعا من أجل أن يكون جاهزا بدنيا وفنيا للمشاركة مع منتخب مصر في أولمبياد لندن التي تقام الصيف المقبل، فضلا عن أنه يرغب في أن يكون له دور مؤثر في قيادة الأهلي للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا قبل العودة إلى إنجلترا واستكمال مشواره الاحترافي، والكل يعلم أن الهدف الأول الذي عاد من أجله رمضان للأهلي هو الفوز ببطولة أفريقيا مع الفريق“.

وتابع المصدر أن ”رمضان في بداية فبراير الجاري تخلص من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، لكن بمجرد مشاركته في التدريبات الجماعية شعر بثقل مكان الإصابة لذا خاض فترة تأهيل جديدة واستبعد من مباريات الهلال وطلائع الجيش والمصري، وكان من المقرر أن يشارك في جزء من لقاء السوبر أمام الزمالك لكنه شعر بألم في العضلة الضامة وفضل الجهاز الفني استبعاده حتى لا تتفاقم الإصابة، وهذا ما دفع مدرب الفريق رينيه فايلر للتأكيد على أنه لا يعلم موعد عودة اللاعب بعد أن علم أنه يعاني من إصابة جديدة“.

وأردف المصدر أن ”رمضان بعيدا عن إصابته استقر على عدم تجديد إعارته مع الأهلي، وقرر العودة إلى هيديرسفيلد تاون بداية من الموسم المقبل، وسيناقش مع الإدارة عروض الاحتراف التي وصلته بعد تألقه في بطولة أفريقيا تحت 23 عاما التي أقيمت في مصر“.

وفي نفس الإطار، تسود حالة من الغضب داخل الجمعية العمومية للأهلي بسبب ملف إصابة رمضان صبحي، خاصة بعد الغياب الطويل للاعب منذ شهر ديسمبر الماضي، حيث وجهت اتهامات لمجلس إدارة النادي بإهدار المال في صفقة التعاقد مع اللاعب لأن النادي تعاقد مع رمضان بمبلغ مالي كبير جدا في بداية الموسم الحالي كإعارة من أجل المساهمة في فوز الفريق ببطولة أفريقيا، وهو الآن غائب منذ شهر ديسمبر ولا يعلم أحد هل سيعود للفريق أم أن غيابه سيستمر لنهاية إعارته؟“.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“: ”بعض أعضاء الجمعية العمومية للنادي من المعارضين لمجلس الخطيب يدرسون تقديم بلاغ ضد المجلس، بتهمة إهدار المال العام حال استمرار غياب رمضان صبحي لنهاية الموسم الحالي، خاصة أن المجلس رفض رغبة رينيه فايلر المدير الفني للفريق في تغيير الجهاز الطبي للفريق بقيادة خالد محمود رغم فشله في التعامل مع إصابات لاعبي الأهلي“.