الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

يدخل النادي الأهلي المصري اختبارا مهما وصعبا في مواجهة ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي مساء اليوم السبت باستاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع في ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتتصدر عناوين الثأر ورد الاعتبار هذه المواجهة بعد أن خسر الأهلي على يد صن داونز 5/0 في ذهاب ربع نهائي النسخة الماضية في أكبر هزيمة يتلقاها الأهلي في البطولات الأفريقية.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 18:00 اليوم السبت بتوقيت القاهرة بحضور 30 ألف مشجع.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق علي محمد علي.

تاريخ المواجهات

يتفوق الأهلي بشكل واضح في تاريخ المواجهات ضد صن داونز بعدما تقابلا في 6 مناسبات فاز الأهلي في 3 مرات مقابل تعادلين وفوز وحيد للفريق الجنوب أفريقي.

وتقابل الفريقان في نهائي نسخة دوري الأبطال عام 2001 وتعادلا في جنوب أفريقيا وفاز الأهلي بثلاثية نظيفة في مصر، ثم تقابلا في دور الـ16 ببطولة دوري الأبطال العام 2007 وتعادلا في جنوب أفريقيا بهدفين لكل منهما، ثم فاز الأهلي في مصر بثنائية نظيفة.

والتقى الفريقان في دور الـ8 لنسخة الموسم الماضي وفاز صن داونز بخماسية نظيفة وفاز الأهلي في مصر 1/0.

مشوار الفريقين

صعد الأهلي إلى هذه المرحلة بعدما فاز على اطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 4/0، ثم 9/0 في الدور التمهيدي، ثم تأهل على حساب كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بنتيجة 2/0 و4/0، قبل أن يحتل وصافة المجموعة الثانية بدوري الأبطال بعدما فاز على النجم الساحلي في مصر وخسر في تونس، وفاز على الهلال بنتيجة 2/1 في مصر وتعادل في السودان بهدف لكل منهما، وفاز على بلاتينيوم في مصر بثنائية نظيفة، وتعادل في زيمبابوي بهدف لكل منهما.

وصعد صن داونز بعدما أطاح بفريق أوثو ديو بطل الكونغو في الدور التمهيدي، بعد الخسارة بنتيجة 2/1، والفوز برباعية نظيفة، ثم أطاح بفريق كوت دو أور بطل سيشيل بالفوز 11/1، و5/0 في دور الـ32، ثم تصدر المجموعة الثالثة بعد الفوز على الوداد بهدف نظيف والتعادل في المغرب دون أهداف، وفاز على بيترو أتلتيكو بنتيجة 3/0 وتعادلا دون أهداف، وفاز ذهابا وإيابا على اتحاد العاصمة الجزائري.

الأهلي.. ورد الاعتبار

يبحث الأهلي عن رد الاعتبار بعدما ودع النسخة الماضية على يد صن داونز وهو الأمر الذي يزيد الضغوط على الفريق الأحمر.

وأكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أن الخماسية أصبحت جزءا من الماضي ولا يريد أن ينشغل بها موضحا أن الأهلي يعلم تماماً قدرات صن داونز ويعتبره المرشح الأقرب للتأهل.

ويغيب عن الأهلي رمضان صبحي نجم الفريق للإصابة ومحمود عبدالمنعم كهربا لأسباب فنية وصالح جمعة ومحمود وحيد بجانب الإصابات الطويلة مثل حمدي فتحي ومحمد محمود وكريم وليد نيدفيد وسعد سمير.

ويعتمد فايلر على تشكيلته التي تضم الحارس محمد الشناوي، وأمامه الرباعي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ويمينا أحمد فتحي ويسارا التونسي علي معلول في خط الدفاع، بينما يقود خط الوسط عمرو السولية وبجواره المالي أليو ديانغ وأمامهما محمد مجدي قفشة ويمينا حسين الشحات ويسارا النيجيري جونيور أجاي وفي الهجوم مروان محسن.

