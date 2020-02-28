الرجاء المغربي يهزم مازيمبي بثنائية ويقترب من قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

سجل الرجاء البيضاوي المغربي هدفًا في كل شوط ليفوز 2-صفر على ضيفه مازيمبي من الكونجو الديمقراطية في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، اليوم الجمعة، في الدار البيضاء.

ونجح الرجاء، الذي احتشد نحو 40 ألف مشجع لمساندته في استاد محمد الخامس، في افتتاح التسجيل بعد 6 دقائق من البداية بضربة رأس للاعب مازيمبي السابق بين مالانجو نجيتا بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها سفيان رحيمي.

وواصل بحث الرجاء عن الهدف الثاني، لكن تسديدة عبد الإله الحافيظي في الدقيقة 17 من مدى قريب تصدى لها الحارس سيلفان جبوهو القادم من ساحل العاج قبل أن يطالب صاحب الأرض بركلة جزاء، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وتراجع أداء الرجاء في الشوط الثاني تحت ضغط مازيمبي قبل أن يرسل البديل محسن متولي تمريرة عرضية في الدقيقة 79 حولها المدافع بدر بانون بضربة رأس رائعة في الشباك.

وسيلعب الرجاء في ضيافة مازيمبي في مباراة العودة، يوم السبت المقبل، بأفضلية هدفين إذ يحتاج بطل الكونجو الديمقراطية للفوز بفارق 3 أهداف للتأهل إلى قبل النهائي.