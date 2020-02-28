كل ما تريد معرفته عن مباراة الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا

يصطدم نادي الرجاء المغربي بمنافسه مازيمبي الكونغولي في مواجهة كروية مثيرة مساء اليوم الجمعة في ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتطلع الرجاء لحصد الفوز على حساب مازيمبي قبل الذهاب إلى الكونغو الديمقراطية بينما يتسلح مازيمبي بخبراته في لقاء الليلة.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الرجاء ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية في الساعة الـ19 بتوقيت المغرب، 21:00 بتوقيت مصر.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق جواد بده.

مشوار الفريقين

تأهل الرجاء إلى هذه المرحلة بعدما تخطى عقبة بريكاما يونايتد بطل جامبيا في الدور التمهيدي بعد التعادل بثلاثية لكل منهما، والفوز برباعية نظيفة في المغرب، ثم عبر عقبة النصر الليبي بالفوز في مصر بنتيجة 3-1، والتعادل في المغرب بنتيجة 1-1.

واحتل الرجاء المركز الثاني في المجموعة الرابعة بعدما خسر في المغرب أمام الترجي بثنائية دون رد، وتعادل في تونس بهدفين لكل منهما، وفاز على شبيبة القبائل في المغرب بثنائية دون رد، وتعادلا دون أهداف، وفاز على فيتا كلوب الكونغولي ذهابا وإيابا بهدف دون رد.

وتأهل مازيمبي بعد عبور فوسا جونيور بطل مدغشقر بالتعادل دون أهداف، والفوز بنتيجة 3-1 في الكونغو الديمقراطية، وصعد مازيمبي متصدرا المجموعة الأولى بعد الفوز على الزمالك بثلاثية دون رد بالكونغو، والتعادل في مصر دون أهداف، ثم الفوز على زيسكو في زامبيا بنتيجة 2-1، وفي الكونغو بنتيجة 3-1، والفوز على بريميرو دو أوغوستو في الكونغو بنتيجة 2-1، والتعادل في أنغولا بهدف لكل منهما.

ويعد هداف الرجاء في دوري الأبطال هذا الموسم محسن متولي برصيد 4 أهداف ويبقى هداف مازيمبي جاكسون موليكا برصيد 7 أهداف.

وتقابل الفريقان في دور المجموعات لدوري الأبطال عام 2002، وفاز مازيمبي في الكونغو بثنائية دون رد، وفاز الرجاء في المغرب بهدف دون رد.

أسلحة الرجاء

يبحث الرجاء عن تحقيق نتيجة جيدة في المغرب قبل الذهاب للكونغو الديمقراطية في ظل تفوق مازيمبي على ملعبه أمام الفرق العربية.

وقال المدرب جمال السلامي المدير الفني لفريق الرجاء قبل اللقاء، إن فريقه سيظهر بقوته ووجهه الحقيقي في لقاء مازيمبي خاصة مع عودة بعض المصابين بجانب دعم جماهيره لتحقيق نتيجة إيجابية قبل السفر للكونغو الديمقراطية.

واستعاد الرجاء خدمات نجمه محسن متولي الذي غاب مؤخرا للإصابة بجانب الكونغولي فابريس نجوما وعبدالإله الحافيظي، ويعتمد الرجاء في تشكيلته على الحارس أنس الزنيتي وأمامه رباعي خط الدفاع فابريس نجاه وبدر بانون وسند الورفلي وعبد الرحيم الشاكير.

ويقود خط الوسط فابريس نجوما وعمر العرجون وعبدالإله الحافيظي مع ثلاثي الهجوم محسن متولي وسفيان رحيمي والكونغولي بن مالانغو نجم مازيمبي السابق.

27 février 2020

RAJA-TPM : COMMENT ACCEDER

300 tickets et non les passeports pour les supporteurs congolais#TOTALCAFCL #RCATPMhttps://t.co/GlxHGZuu2m pic.twitter.com/lexBdyJpYu — TP Mazembe (@TPMazembe) February 27, 2020

أوراق مازيمبي

يعول مازيمبي على خبرات لاعبيه وقدراتهم الفنية والبدنية لتحقيق نتيجة إيجابية في المغرب مع المدرب ميهايو كازيمبي الذي أعرب عن ثقته في قدرة لاعبيه على الظهور بصورة جيدة في لقاء الرجاء معلنا غياب قائده تريسور مبوتو لأسباب تأديبية.

ويعتمد مازيمبي على تشكيلته التي تضم الحارس سيلفان جوبوهو وأمامه رباعي الدفاع جوزيف بنسون أوتشايا وونلو كوليبالي وكاباسو تشونغو وموابي، بينما يقود خط الوسط كوفي كوامي وأوريغا وجلودي ليكونزا ورينفورد كالابا مع ثنائي الهجوم جاكسون موليكا وبجواره باتو كابانغو.

وقال محسن أبوجريشة مدرب الإسماعيلي المصري لشبكة ”إرم نيوز“ إنه يعلم الفريقين جيدا، خاصة أن الإسماعيلي يواجه الرجاء عربيا في نصف نهائي البطولة العربية وواجه مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

وأضاف: ”الرجاء استعاد عناصر مهمة، خاصة محسن متولي وهو لاعب ممتاز وقادر على صناعة الفارق مع مالانغو كما أن مازيمبي لديه نجوم كبار خاصة موليكا القناص المميز“.