الترجي يتطلع للثأر أمام نادي الزمالك المصري في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

قال مجدي تراوي، مساعد مدرب الترجي التونسي، إن فريقه يتطلع لرد الفعل عندما يحل ضيفا على الزمالك المصري في جولة الذهاب بدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، يوم الجمعة المقبل.

وكان الترجي بطل النسختين السابقتين بدوري أبطال أفريقيا خسر أمام الزمالك 3-1 في مباراة كأس السوبر الأفريقية في الدوحة عاصمة قطر يوم الـ14 من الشهر الجاري.

ويأمل بطل تونس في الثأر لخسارته أمام منافسه المصري عندما تتكرر المواجهة بينهما في دوري أبطال أفريقيا ومواصلة التقدم في مشوار الدفاع عن لقبه القاري.

وقال تراوي: ”لن تكون المواجهة المقبلة ضد الزمالك سهلة لكننا سنسعى لردة فعل في مصر“.

وأضاف تراوي أن الروح المعنوية لفريقه مرتفعة بعد انتصارين متتاليين في الدوري المحلي على حمام الأنف والبنزرتي وأنه يستعد في ظروف جيدة للمواجهة الحاسمة ضد الزمالك.

وسيغيب عن تشكيلة الترجي أمام الزمالك الظهير الأيمن المخضرم سامح الدربالي والمهاجم طه ياسين الخنيسي وماهر بالصغير، بسبب الإصابة.