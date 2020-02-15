موسيماني مدرب صن داونز يكشف طبيعة إصابة الحارس أونيانغو قبل مباراته مع الأهلي المصري‎

تعرض الأوغندي الدولي دينيس أونيانغو، حارس نادي صن داونز الجنوب أفريقي، لإصابة خلال مباراة فريقه أمام تشيبا يونايتد، التي أقيمت عصر اليوم السبت، في إطار منافسات الدوري الجنوب أفريقي.

وانتهت المباراة لصالح صن داونز بثلاثية نظيفة، إلا أن أونيانغو خرج في الدقيقة 74 بداعي الإصابة، وحلّ محلّه الحارس البديل كينيدي مويني.

وبحسب تقارير الصحف في جنوب أفريقيا، فإن أونيانغو اشتكى للجهاز الفني لفريق صن داونز من شعوره بآلم بسيط في قدمه، وقرر المدير الفني بيتسو موسيماني تبديل أونيانغو كإجراء احترازي حتى لا تتفاقم الإصابة.

وقال موسيماني بعد المباراة إنه فضّل إخراج أونيانغو من اللقاء بعد أن اشتكى من ألم بسيط في قدمه.

وأضاف بقوله: ”أونيانغو من العناصر الأساسية في فريق صن داونز، وإذا كانت هناك أي مؤشرات تتعلق بوجود إصابة ولو كانت بسيطة فإنه من الأفضل ألا يكمل حارسنا الأوغندي اللقاء، حتى لا تتفاقم الإصابة“.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي المصري مع صن داونز يوم 29 فبراير الجاري في ستاد القاهرة، في ذهاب دور الثمانية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يلتقي الناديان إياباً يوم 6 مارس في بريتوريا.

وتعرض نادي صن دوانز لصدمة قوية، بعد أن تأكد غياب ظهيره الأيمن ثابليو مورينا عن مباراتي الأهلي، عقب تعرضه لإصابة قوية خلال مباراة سوبر سبورت في كأس جنوب أفريقيا يوم 8 فبراير الجاري، حيث أصيب بكسر في ساقه اليمنى.

كما أصيب توبوغو لينغرمان، مدافع صن داونز، وسيغيب عن الملاعب لفترة لا تقل عن 14 يوماً، مما يجعل مشاركته أمام الأهلي في مباراة الذهاب موضع شك كبير.

وتعتبر مباراة الأهلي وصن داونز بمثابة ”رد اعتبار“ لبطل مصر، الذي ودّع البطولة الموسم الماضي بنتيجة 5-1 في إجمالي المباراتين أمام بطل جنوب أفريقيا.