دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك يواجه الترجي 3 مرات خلال شهر والأهلي يستعد للثأر من صن داونز

سيلتقي الترجي التونسي حامل اللقب مع الزمالك المصري 3 مرات في غضون أقل من شهر واحد بعدما أسفرت قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عن مواجهتهما بعد أيام قليلة من السوبر الأفريقي الذي سيجمعهما الأسبوع المقبل في قطر.

ويلتقي الترجي حامل اللقب في آخر نسختين مع الزمالك، يوم الجمعة 14 من الشهر الحالي، في الدوحة في كأس السوبر القاري الذي يجمع بين بطلي دوري الأبطال وكأس الاتحاد في الموسم الماضي.

وسيستضيف الزمالك في القاهرة منافسه التونسي نهاية الشهر الحالي في ذهاب دور الثمانية قبل اللعب في استاد رادس في العاصمة تونس بعدها بنحو أسبوع واحد.

وستسنح الفرصة للأهلي المصري، صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب 8 مرات، للثأر من ماميلودي صنداونز بطل جنوب أفريقيا الذي أطاح به من الدور ذاته العام الماضي عندما سحقه 5-صفر في جنوب أفريقيا قبل أن يفوز الأهلي 1-صفر في القاهرة في مباراة العودة.

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز، بطل نسخة 2016، في القاهرة نهاية الشهر الحالي قبل اللعب في جنوب أفريقيا بعدها بأسبوع.

وأسفرت القرعة عن مواجهة صعبة للرجاء البيضاوي المغربي أمام مازيمبي من الكونجو الديمقراطية المتوج باللقب 5 مرات من قبل بينما سيخوض جاره الوداد البيضاوي مواجهة لن تقل صعوبة أمام النجم الساحلي التونسي.

وفيما يلي نتيجة قرعة مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي أقيمت، اليوم الأربعاء، في القاهرة.

الزمالك المصري مع الترجي التونسي

الأهلي المصري مع ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي

الوداد البيضاوي المغربي مع النجم الساحلي التونسي

The Road to the Final is set! ????

8⃣ former champions battling for glory! ????#TotalCAFCL pic.twitter.com/nj6o4t0EhS

— CAF (@CAF_Online) February 5, 2020