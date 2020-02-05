دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك يواجه الترجي 3 مرات خلال شهر والأهلي يستعد للثأر من صن داونز

سيلتقي الترجي التونسي حامل اللقب مع الزمالك المصري 3 مرات في غضون أقل من شهر واحد بعدما أسفرت قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عن مواجهتهما بعد أيام قليلة من السوبر الأفريقي الذي سيجمعهما الأسبوع المقبل في قطر.

ويلتقي الترجي حامل اللقب في آخر نسختين مع الزمالك، يوم الجمعة 14 من الشهر الحالي، في الدوحة في كأس السوبر القاري الذي يجمع بين بطلي دوري الأبطال وكأس الاتحاد في الموسم الماضي.

وسيستضيف الزمالك في القاهرة منافسه التونسي نهاية الشهر الحالي في ذهاب دور الثمانية قبل اللعب في استاد رادس في العاصمة تونس بعدها بنحو أسبوع واحد.

وستسنح الفرصة للأهلي المصري، صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب 8 مرات، للثأر من ماميلودي صنداونز بطل جنوب أفريقيا الذي أطاح به من الدور ذاته العام الماضي عندما سحقه 5-صفر في جنوب أفريقيا قبل أن يفوز الأهلي 1-صفر في القاهرة في مباراة العودة.

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز، بطل نسخة 2016، في القاهرة نهاية الشهر الحالي قبل اللعب في جنوب أفريقيا بعدها بأسبوع.

وأسفرت القرعة عن مواجهة صعبة للرجاء البيضاوي المغربي أمام مازيمبي من الكونجو الديمقراطية المتوج باللقب 5 مرات من قبل بينما سيخوض جاره الوداد البيضاوي مواجهة لن تقل صعوبة أمام النجم الساحلي التونسي.

وفيما يلي نتيجة قرعة مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي أقيمت، اليوم الأربعاء، في القاهرة.

الزمالك المصري مع الترجي التونسي

الأهلي المصري مع ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي

الوداد البيضاوي المغربي مع النجم الساحلي التونسي

The Road to the Final is set! ???? 8⃣ former champions battling for glory! ????#TotalCAFCL pic.twitter.com/nj6o4t0EhS — CAF (@CAF_Online) February 5, 2020

وتلعب الأندية أصحاب المركز الأول مباريات الذهاب خارج ملعبها على أن تكون العودة على ملاعبها.

وتقام مباريات الذهاب أيام 28، 29 من شهر فبراير الجاري على أن تلعب مباريات العودة أيام 6، 7 مارس المقبل.

قرعة نصف النهائي

الفائز من مباراة الرجاء ومازيمبي سيلتقي في المباراة الأولى على أرضه مع الفائز من مباراة الزمالك والترجي التونسي.

والفائز من مباراة النجم الساحلي التونسي والوداد المغربي سيلتقي على ملعبه أولًا مع الفائز من لقاء الأهلي المصري وصن داونز الجنوب أفريقي.

مواجهتان عربيتان في دور الثمانية للكونفيدرالية الأفريقية

على الجانب الآخر سيخوض المصري البورسعيدي مواجهة صعبة في دور الثمانية لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أمام نهضة بركان المغربي وصيف البطل، بينما يلتقي النصر الليبي مع حسنية أغادير المغربي في مواجهة عربية اخرى بعد سحب القرعة في القاهرة، اليوم الأربعاء.

وسيلتقي الفائز من مواجهة المصري ونهضة بركان مع الفائز من مواجهة النصر وحسنية أغادير في الدور قبل النهائي ليضمن العرب مقعدًا في النهائي.

وسيلتقي بيراميدز المصري في مشاركته القارية الأولى مع زاناكو الزامبي، بينما يلعب إنيمبا النيجيري، المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا سابقًا، مع الحرية الغيني.

وستقام مباريات ذهاب دور الثمانية في الأول من الشهر المقبل على ملاعب أندية أصحاب المركز الثاني في دور المجموعات والعودة في الثامن من الشهر ذاته على ملاعب الأندية أصحاب صدارة المجموعات، وهي: بيراميدز، والحرية، ونهضة بركان، وحسنية أغادير.

وفيما يلي نتيجة قرعة مباريات دور الثمانية في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم التي أقيمت، اليوم، في القاهرة.

زاناكو الزامبي مع بيراميدز المصري

إنيمبا النيجيري مع الحرية الغيني

المصري البورسعيدي مع نهضة بركان المغربي

النصر الليبي مع حسنية أغادير المغربي