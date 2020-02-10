اتحاد الكرة: توقعنا أزمة الأهلي والزمالك.. والكاف هو من يحسمها‎

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، موقفه من طلب ناديي الأهلي والزمالك، إقامة لقائي الفريق أمام صن داونز بطل جنوب أفريقيا والترجي الرياضي التونسي، على التوالي، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي يوم الـ29 من فبراير الجاري، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات مباريات الذهاب لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي أعلن عبر موقعه الرسمي أنه قدم طلبا رسميا من أجل إقامة لقاء الفريق أمام صن داونز الجنوب أفريقي يوم الـ29 من فبراير الجاري على ملعب القاهرة، بحضور 50 ألف مشجع، فيما أعلن أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، عن تقديم ناديه طلبا هو الآخر من أجل إقامة لقاء الترجي الرياضي التونسي في البطولة ذتنها يوم الـ29 من فبراير باستاد القاهرة.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة لـ“إرم نيوز“: ”الجبلاية كان يتوقع حدوث هذه الأزمة وهي تحديد الأهلي والزمالك التوقيت ذاته للقائي صن داونز والترجي، خاصة بعد أن احتل الفريقان المركز الثاني في ختام دور المجموعات؛ ما يعني أن لقاء الذهاب في دور الثمانية سيقام في مصر ولقاء العودة خارج مصر، فضلا عن أن الفريقين سيخوضان لقاء القمة يوم الـ24 من فبراير لذا سيطلب كل منها إقامة لقاء بطولة أفريقيا يوم الـ29 وليس الـ28 من أجل الحصول على يوم راحة إضافي“.

وأضاف المصدر: ”اتحاد الكرة ليس له أي دور في حل هذه الأزمة، ونحن نرسل الطلب المقدم من الأهلي والزمالك إلى الاتحااد الأفريقي لكرة القدم كاف، وهو من سيحدد من سيخوض لقاءه يوم الـ28 ومن سيخوض اللقاء الآخر يوم الـ29، واختيار الكاف لموعد كل لقاء يأتي بناء على الموافقة الأمنية وخطة البث التلفزيوني للشركة الناقلة لمنافسات البطولة“.

وأردف: ”ما تسبب في الأزمة هو لقاء القمة في الدوري المقرر إقامته يوم الـ24 من فبراير، ورغم إعلان اتحاد الكرة تمسكه بإقامة اللقاء في موعده، إلا أن الأمن قد يطلب تأجيل اللقاء لموعد آخر، من أجل الاستعداد المناسب لتأمين لقائي الأهلي والزمالك أمام الترجي وصن داونز، خاصة أنه من المتوقع أن يشهد اللقاءان حضورا جماهيريا كبيرا قد يصل إلى 50 ألف مشجع لكل لقاء في حالة إقامتهما على ملعب القاهرة“.

ومن جانب آخر، كشف الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر آخر تطورات إصابة رمضان صبحي لاعب وسط الفريق، وفرصة مشاركته في لقاء الزمالك في بطولة السوبر المصري، والمقرر إقامته يوم الـ20 من فبراير الجاري في الإمارات .

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: ”حالة رمضان صبحي في تحسن مستمر واللاعب سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق في نهاية الأسبوع الجاري، ووفقا للحالة التي سيظهر بها في التدريبات سيتم تحديد موقفه، هل سيشارك في لقاء الزمالك في السوبر أو سيتم تأجيل مشاركته للقاء الزمالك في بطولة الدوري العام يوم الـ24 من الشهر ذاته“.

وكان رمضان غاب عن صفوف الأهلي منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية وعاد للمشاركة في التدريبات في بداية الشهر الجاري، لكنه شعر بثقل في مكان الإصابة وخاض فترة تأهيل جديدة.

يذكر أن بعثة الأهلي ستتوجه إلى الإمارات يوم الـ17 من فبراير الجاري، للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك بطل كأس مصر الموسم الماضي، في بطولة السوبر المصري.