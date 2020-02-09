ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي (صورة)

قلص الزمالك الفارق مع الأهلي متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على مستضيفه الإسماعيلي في مباراة قمة اليوم الأحد.

أنهى الإسماعيلي الشوط الأول بهدف للقائد باهر المحمدي من ركلة جزاء في الدقيقة 33.

وأدرك الزمالك التعادل عبر ضربة رأس من قائده يوسف إبراهيم (أوباما) بعد تمريرة عرضية متقنة من المغربي محمد أوناجم في الدقيقة 61.

وسجل محمود علاء هدف الفوز للزمالك من ركلة جزاء بعدها بست دقائق.

وحقق الزمالك فوزه الأول في الإسماعيلية منذ 14 عاما ليرفع رصيده إلى 31 نقطة من 15 مباراة في المركز الثالث متأخرا بفارق نقطة واحدة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني الذي خاض مباراة أكثر.

بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 21 نقطة في المركز التاسع من 17 مباراة.

وفي مباراة أخرى فرض الجونة التعادل 2-2 على مستضيفه حرس الحدود.

ورفع حرس الحدود رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر متقدما بفارق الأهداف عن الجونة الذي يليه في الترتيب.

ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 39 نقطة من 13 انتصارا متتاليا.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا: