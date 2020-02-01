الأهلي يتعادل مع الهلال السوداني ويرافق النجم الساحلي إلى دور ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا

في مباراة عصيبة، اقتنص الأهلي المصري بطاقة التأهل لدور الثمانية ببطولة دوري الأبطال على حساب مضيفه الهلال السوداني بعد التعادل بنتيجة (1-1) على ملعب (الجوهرة الزرقاء) في مدينة أم درمان السودانية في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده إلى 11 نقطة محتلًا المركز الثاني، وودع الهلال بقيادة مدربه الفاتح النقر محتلًا المركز الثالث برصيد 10 نقاط بعد مباراة تخطت 100 دقيقة.

وسجل للأهلي محمد مجدي ”قفشة“ في الدقيقة 49، وتعادل الهلال بهدف عبد الرزاق عمر في الدقيقة 90+5 بعد مباراة اتسمت بالتوتر والضغوط الجماهيرية وتوقفت لمدة 8 دقائق في الشوط الثاني لاعتراض الجماهير على قرارات للحكم المغربي رضوان جيد.

????

غضب ودخول جماهير الهلال السوداني لأرضية الملعب بسبب ضربة زاوية لم يحتسبها الحكم المغربي للهلال على الاهلي المصري !! #الهلال_الاهلي pic.twitter.com/Za9mMpCQjJ — عز (@MnbrMadrid5) February 1, 2020

وسجل قفشة هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 49 من كرة عرضية حولها حسين الشحات لقفشة الذي أسكنها الشباك.

بينما أضاع محمود كهربا انفرادًا بعد نزوله بدقائق ومراوغته للحارس ، وتصدى حارس الهلال لتسديدة أخرى من كهربا.

ونجح الهلال بتسجيل هدف التعادل عن طريق عبد الرزاق عمر في الدقيقة 90+5 وألغى الحكم هدفًا للهلال بداعي التسلل ومرت تسديدة الشغيل بجوار القائم.

بينما، فاز النجم الساحلي التونسي على بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعته بينهما، السبت، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وافتتح كريم عريبي لاعب النجم التسجيل لفريقه في الدقيقة 48 بتسديدة رأسية سكنت مرمى بلاتينيوم.

وأحرز مالك بعيو لاعب الفريق التونسي الهدف الثاني في الدقيقة 72، ليسهم في انتصار النجم الساحلي على بلاتينيوم ويقوده للتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.