الأهلي المصري يغلق قائمته الأفريقية بقيد الحارس الناشئ مصطفى شوبير

أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري قيد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق، في المقعد الأخير بالقائمة الأفريقية.

وقيد الأهلي 26 لاعبًا في القائمة الأفريقية مطلع الموسم الحالي، قبل أن يضيف كلًا من: سعد سمير، ومحمود كهربا، وأليو بادجي، ليتبقى مكان واحد في القائمة الأفريقية، حيث تم وضع اسم مصطفى شوبير.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني المقررة إقامتها، التاسعة مساء غدٍ السبت، على استاد الجوهرة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وخطفت الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات في السودان الأضواء والاهتمام قبل مباراة كرة القدم، التي ستجمع بين الهلال السوداني والأهلي المصري، في دوري أبطال أفريقيا، غدًا السبت، في أم درمان.

ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد 10 نقاط مقابل 9 لكل من الهلال، والنجم الساحلي التونسي، والذي سيلتقي على أرضه مع بلاتينيوم الزيمبابوي في ذات التوقيت في مباراة يتوقع أن تكون سهلة لأصحاب الأرض والجمهور.

وعن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة السودانية لتأمين البعثة المصرية والمباراة، قال الموقع الرسمي للأهلي:“أعداد من قوات الشرطة والجيش السوداني حرصت على التواجد في مطار الخرطوم لتأمين بعثة الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي فور وصولها إلى السودان استعدادًا لمواجهة الهلال“.

وأضاف الموقع:“رافقت قوات الشرطة والجيش السوداني حافلة فريق الأهلي من مطار الخرطوم إلى مقر إقامة البعثة في السودان“.

ومن الناحية الفنية يؤدي الأهلي، اليوم الجمعة، تدريبه الرئيس والوحيد على ملعب المباراة بأم درمان.

وقال الأهلي:“المدرب السويسري فايلر سيستغل التدريب في وضع اللمسات النهائية والأخيرة على الخطة التي سيواجه بها نظيره الهلال“.

وواصلت إدارة الأهلي تحفيز لاعبيها على الفوز في ظل حرص رئيس النادي محمود الخطيب، على مرافقة البعثة في السودان، إذ وعدت الإدارة اللاعبين بصرف مكافآت مالية إضافية في حال الصعود لدور الثمانية سواء بالفوز على الهلال أو التعادل.