موجز أخبار الأهلي والزمالك: أزمة صالح جمعة تتصاعد.. والأبيض يحيل لاعبه للتحقيق

يستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة حاسمة غداً السبت أمام مضيفه الهلال السوداني في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما يلعب الزمالك غداً في ضيافة بريميرو دو أغوستو الأنجولي.

وترصد إرم نيوز في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك اليوم الجمعة 31 يناير 2020:

أزمة صالح جمعة تتصاعد في الأهلي

تصاعدت أزمة صالح جمعة صانع ألعاب فريق الأهلي المصري بعد أن فشلت إدارة التعاقدات في تسويق اللاعب وإيجاد عرض مناسب له، رغم قرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق برحيل اللاعب.

ورفض فايلر مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها في المرحلة الماضية وهاجم خلالها المدرب السويسري، إلا أن إدارة النادي ألمحت لإمكانية منح صالح فرصة أخيرة.

وأكد عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي عبر قناة ناديه أنه يجب على صالح جمعة اغتنام الفرصة، ملمحاً لبقاء اللاعب رغم قرار فايلر برحيله عن الفريق.

الزمالك يحيل لاعبه للتحقيق

قرر نادي الزمالك إحالة لاعبه محمد حسن للتحقيق بسبب استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير لائق ورده على جماهير الفريق بصورة غير مقبولة، بعدما انتقده بعض المشجعين في تعليقات على صورته عبر انستغرام.

وأعلن أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك في تصريحات صحفية أنه ستتم إحالة اللاعب للتحقيق وتوقيع عقوبة مالية ضده بناء على هذا التحقيق.

في المقابل، سافر وفد من نادي الزمالك إلى المغرب لعقد جلسة مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي ”كاف“؛ من أجل إقناعه بعدم إقامة لقاء كأس السوبر الأفريقي في قطر، أو الحصول على ضمانات كافية بتأمين بعثة الفريق.

ويدرس مسؤولو نادي الزمالك إعلان تشكيل لجنة كرة في المرحلة القادمة تضم حسن شحاتة وفاروق جعفر وأيمن يونس وحازم إمام نجوم الفريق السابقين، وهو ما أعلنه فاروق جعفر عبر تصريحات تلفزيونية.

الأهلي والزمالك جاهزان للاختبار الأفريقي

أصبح فريقا الأهلي والزمالك جاهزين للاختبار الأفريقي بعدما أنهى فريق الزمالك استعداداته لمباراة بريميرو دو أغوستو الأنجولي غداً السبت بتدريبات مكثفة على ملعب اللقاء.

وأكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك أن مباراة بريميرو دو أغوستو الأنجولي ستكون مهمة لتجهيز اللاعبين والاطمئنان على بعض الأسماء التي لا تشارك منذ فترة، مشيداً بعودة الحارس محمود عبد الرحيم جنش بعد غياب للإصابة.

ووصلت بعثة الأهلي للسودان وسط إجراءات مشددة، وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اجتماعاً فنياً للمباراة أسفر عن ارتدائه القميص التقليدي أمام الهلال.

صفقات اليوم الأخير في الميركاتو

شهد اليوم الأخير في الميركاتو الشتوي عدة صفقات على رأسها إعلان النادي الأهلي إعارة لاعبه حسين السيد ظهير أيسر الفريق إلى الصفاقسي التونسي.

وأعلن نادي طنطا تعاقده مع محمد ناجي جدو مهاجم الاتحاد السكندري بجانب أحمد سعيد أوكا صانع ألعاب بتروجيت، كما تعاقد الاتحاد السكندري مع محمد الصباحي مهاجم فريق أسوان.

وأعلن الإسماعيلي التعاقد مع المهاجم الأوغندي باتريك كادو، كما ضم طلائع الجيش اللاعب المالي أبوبكر ديارا من إنبي وأعار لاعب الوسط محمد رزق إلى أسوان وأعلن إنبي ضم لاعب بوروندي فيستون عبد الرازق.

وفاة رئيس نادي الجونة

أعلن نادي الجونة وفاة رئيس مجلس إدارته المهندس خالد بشارة بعد حادث سير صباح اليوم الجمعة، وأصدر النادي بياناً رسمياً قال خلاله: ”ببالغ الحزن ينعى نادي الجونة رحيل المهندس خالد بشارة، رئيس مجلس إدارة النادي، والذي ودعنا في الساعات الأولى من صباح اليوم إثر حادث أليم.. راجين من المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان“.

وأصدر اتحاد الكرة بياناً رسمياً أعلن خلاله خالص تعازيه لأسرة الراحل ولنادي الجونة وإدارته، كما حرصت بعض الأندية على رأسها الأهلي والإسماعيلي على نعي في الراحل.