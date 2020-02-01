توقف مباراة الأهلي والهلال إثر محاولة بعض جماهير الفريق السوداني الاعتداء على الحكم (فيديو)

توقفت مباراة الأهلي والهلال إثر اقتحام بعض جمهور الفريق السوداني أرض ملعب اللقاء، لاعتراضهم على قرارات حكم اللقاء.

وأوقف الحكم المباراة لأكثر من 10 دقائق، ودخلت قوات الشرطة والجيش للملعب لحماية الحكم ولاعبي الأهلي المصري.

واحتسب الحكم المغربي رضوان جيد ضربة مرمى لصالح الأهلي وليست ضرب ركنية، ليتعرض لهجوم حاد من الجماهير السودانية التي ألقت الزجاجات الفارغة، في الدقيقة 74.

واقتحم أحد المشجعين ملعب اللقاء وحاول الاعتداء على الحكم وسط ثورة غضب من لاعبي الهلال وسط حصار أمني للحكم المغربي وتوقف اللعب.

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غضب ودخول جماهير الهلال السوداني لأرضية الملعب بسبب ضربة زاوية لم يحتسبها الحكم المغربي للهلال على الاهلي المصري !! #الهلال_الاهلي pic.twitter.com/Za9mMpCQjJ — عز (@MnbrMadrid5) February 1, 2020

ونجح الأمن السوداني في السيطرة على الموقف، وتشاور الحكم مع مساعديه، قبل استئناف المباراة.

وأحرز محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الأهلي المصري، هدف التقدم لفريقه على مضيفه الهلال السوداني، مساء اليوم السبت في ملعب الجوهرة الزرقاء، لحساب الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية، بدوري أبطال أفريقيا.

ففي الدقيقة 49، حول أفشة عرضية حسين الشحات إلى مرمى الهلال، ليسجل أول هدف للأهلي في مرمى الهلال على ملعبه، طوال تاريخ مواجهات العملاقين.

ولم يسجل الأهلي أي هدف، في 3 زيارات سابقة للهلال، بداية من مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 1987، التي انتهت بالتعادل السلبي.

وتعادل الفريقان بنفس النتيجة، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا 2004، قبل أن يخسر المارد الأحمر على ملعب الهلال، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن دور المجموعات بنسخة 2007.

ويحتاج الهلال إلى الفوز بأي نتيجة للتأهل رسميا لربع النهائي، بينما يحتاج الأهلي للتعادل.