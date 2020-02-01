هدف مباراة الهلال والأهلي.. ”قفشة“ يضع الفريق الأحمر في المقدمة (فيديو)

سجل محمد مجدي ”قفشة“ الهدف الأول لفريق الأهلي في شباك نظيره الهلال، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددف الأهلي الأول HD pic.twitter.com/bSHmBMRy5V — "صـقـر أهـــــــداف S8R "???????????? (@S8R_HD200500) February 1, 2020

وتأهلت 6 أندية بصفة رسمية إلى دور الـ8، وهي: مازيمبي الكونغولي، والزمالك المصري عن المجموعة الأولى، وصن داونز الجنوب أفريقي، والوداد المغربي عن المجموعة الثالثة، والترجي التونسي، والرجاء المغربي عن المجموعة الرابعة.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط وخلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني برصيد 9 نقاط، ثم بلاتينيوم بطل زيمبابوي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويحتاج الفريق المصري إلى نقطة واحدة للتأهل رسميًا لدور الـ8، بينما يحتاج الهلال للفوز بأي نتيجة.

ويصعد الأهلي في حالة الخسارة أمام الهلال إذا خسر النجم الساحلي أمام بلاتينيوم، كما أن الهلال يصعد حال التعادل وحال خسارة النجم الساحلي أيضًا أمام بطل زيمبابوي.