إنفانتينو رئيس فيفا يقترح إقامة كأس أمم أفريقيا كل 4 سنوات وينتقد مستوى التحكيم

هاجم غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي الكرة القدم ”فيفا“، التحكيم في أفريقيا، مشيرا إلى أن فساد بعض الحكام وراء تراجع مستوى القارة السمراء على مستوى اللعبة.

وأعلن إنفانتينو في تصريحات له بالمؤتمر العلمي حول تطوير البنية التحتية الكروية في أفريقيا المقام بالمغرب، عن توظيف 20 حكما من أفريقيا في ”فيفا“ بمرتب كامل لضمان تفرغهم وتركيزهم التام على كرة القدم.

وقال: ”نسعى لضمان تفرغ الحكام، وتركيزهم التام على كرة القدم دون تدخلات من أحد، ولكي يكونوا نواة وضمانة لنا للعمل على بناء أجيال جديدة من الحكام“.

وأضاف ”أسمع دائما عن فساد التحكيم، والمباريات التي حدثت فيها مشكلات، وهذا سبب تراجع الأداء بجانب البنية التحتية ومشاكل أخرى نسعى لحلها“.

وواصل إنفانتينو أننا ”نهدف إلى إنشاء مشروع كبير بقيمة مليار دولار لبناء ملعب بالمواصفات الدولية في كل دولة أفريقية، نحن في وضع اقتصادي جيد ومهمتنا الرئيسة تطوير الكرة في العالم وسنقف جنبا إلى جنب مع كاف لتوفير المليار دولار وضمان وصوله إلى أفريقيا، والعمل على تنفيذ مشروعات على أعلى المستويات“.

واستطرد ”الرعاة والمستثمرون والسوق بشكل عام وحتى السياسيين والمسؤولين في كل دول العالم يثقون في فيفا لأننا صادقون والكل يعرف أن عملنا دائما ما يتم على أكمل وجه“.

واقترح غياني إنفانتينو في نهاية حديثه، أن تقام كأس أمم أفريقيا كل 4 سنوات وليس اثنتين، وأن تجرى في عام غير الذي تقام فيه كأس العالم للأندية.