الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والهلال الحاسمة في دوري أبطال أفريقيا

يحل النادي الأهلي المصري ضيفا ثقيلا على الهلال السوداني، مساء اليوم السبت، في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستكون مباراة الليلة حاسمة بخصوص تحديد الفريقين المتأهلين عن هذه المجموعة، التي تضم أيضا النجم الساحلي التونسي، ويخوض مواجهة سهلة نسبيا أمام ضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوي.

وتأهلت 6 أندية بصفة رسمية إلى دور الـ8، وهي: مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري عن المجموعة الأولى، وصن داونز الجنوب أفريقي والوداد المغربي عن المجموعة الثالثة، والترجي التونسي والرجاء المغربي عن المجموعة الرابعة.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح موقعة الهلال السوداني والأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 21 بتوقيت مصر والسودان، على ملعب الجوهرة الزرقاء، في مدينة أم درمان بالسودان، ويتسع لحضور 65 ألف مشجع.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق عصام الشوالي.

موقف المجموعة

يتصدر الأهلي المصري ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط وخلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني برصيد 9 نقاط، ثم بلاتينيوم بطل زيمبابوي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويحتاج الأهلي إلى نقطة واحدة للتأهل رسميا لدور الـ8، بينما يحتاج الهلال للفوز بأي نتيجة.

ويصعد الأهلي في حالة الخسارة أمام الهلال إذا خسر النجم الساحلي أمام بلاتينيوم، كما أن الهلال يصعد حال التعادل وحال خسارة النجم الساحلي أيضا أمام بطل زيمبابوي.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان من قبل في 7 مواجهات، ويتفوق الأهلي بواقع 3 انتصارات مقابل فوزين للهلال وتعادلين.

وبدأت اللقاءات في نهائي دوري أبطال أفريقيا 1987، وتعادل الفريقان في لقاء الذهاب بالسودان دون أهداف، وفاز الأهلي بهدفين دون رد في القاهرة؛ ليحسم اللقب، ثم تقابلا في دوري أبطال أفريقيا العام 2004، وفاز الهلال في ذهاب دور الـ32 بالقاهرة 1/0، وتعادلا في السودان دون أهداف.

وفي دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2007 فاز الهلال في السودان 3/0، وفاز الأهلي في مصر 2/0، وفي دور المجموعات للنسخة الحالية فاز الأهلي بنتيجة 2-1.

وسجل الأهلي 6 أهداف وسجل الهلال 5 أهداف، ولم يحرز الفريق الأحمر أي هدف في ملعب الهلال.

الهلال يتسلح بالجماهير

يتسلح الهلال بالدعم الجماهيري اللامحدود وإمكانية تحقيق الفوز الذي يقود الفريق للتأهل لربع النهائي لأول مرة منذ العام 2015.

ووعد أشرف الكاردينال رئيس النادي بمكافآت مالية للاعبي الفريق لتحقيق الفوز، كما شدد في تصريحات رسمية على أهمية دعم الجماهير ومساندة الفريق في هذا اللقاء الحاسم.

وأكد المدرب الفاتح النقر المدير الفني للهلال، أن فريقه يبحث عن تحقيق الفوز وحسم التأهل بصفة رسمية، خاصة أن الهلال لديه كل القدرات والمقومات للعبور لربع النهائي مطالبا بتحكيم عادل في اللقاء.

واعترض الهلال على تعيين الحكم المغربي رضوان جيد الذي أدار لقاء الفريق في الموسم الماضي أمام النجم الساحلي التونسي في الكونفدرالية في ذهاب ربع النهائي، واحتسب ضربتي جزاء ضد الهلال.

ويعتمد الفاتح النقر مدرب الهلال على تشكيلة تضم الحارس جمال سالم، وأمامه ثلاثي الدفاع عبداللطيف بويا وعمر حسن والسمؤول الميرغني، مع رباعي الوسط أطهر الطاهر الظهير الأيمن أخطر الأوراق وفارس عبدالله يسارا مع محمد أبو عاقلة ومحمد عبدالوهاب دراج ونصر عمر، مع ثنائي الهجوم عماد محسن أو وليد الشعلة ومحمد موسى الضو.

وأكد السوداني عبدالمنعم شطة نجم الأهلي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، أن المباراة ستكون صعبة ومثيرة بين فريقين شقيقين، موضحا أن أجواء المباراة ستكون عاملا مؤثرا لتحقيق الفوز بالنسبة للهلال أو تعامل الأهلي بخبراته.

وأوضح أن الأهلي قادر على تحقيق هدف التأهل لأنه يملك الخبرات، ولكن الهلال لديه أيضا لاعبون موهوبون وقادرون على حصد الفوز، خاصة مع وجود الشعلة والطاهر والضو.

الأهلي والخبرات

يراهن الأهلي على خبرات لاعبيه وقدراتهم على عبور موقعة الليلة من خلال تجنب الخسارة، كما أن مسؤولي القلعة الحمراء وعدوا بصرف مكافآت مالية ضخمة خاصة تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للأهلي، بجانب رئاسة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لبعثة الفريق الأحمر.

وأكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، أن فريقه جاهز لخوض المواجهة بحثا عن التأهل، موضحا أن الفريق الأحمر لديه القدرة على التعامل مع مثل هذا الموقف.

ويغيب عن الأهلي الرباعي رمضان صبحي وصالح جمعة ومحمود وحيد وأحمد الشيخ، ويعتمد فايلر على تشكيلته التي تضم الحارس محمد الشناوي وأمامه رباعي الدفاع رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد فتحي والتونسي علي معلول.

ويقود خط الوسط عمرو السولية والمالي أليو ديانغ مع صانع الألعاب حسين الشحات وثلاثي الهجوم النيجيري جونيور أجاي والأنجولي جيرالدو أو محمود عبدالمنعم كهربا ومروان محسن أو السنغالي أليو بادجي.

وقال أسامة عرابي نجم الأهلي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، إن فايلر مطالب بالتعامل مع الواقع وتقديم عرض قوي على الشقين الدفاعي والهجومي، موضحا أن الأهلي لديه القدرات والخبرات التي يملكها لاعبوه من أجل تحقيق الفوز لعبور عقبة الهلال.

وأوضح أن الأجواء ستكون صعبة وتحتاج لتعامل خاص من لاعبي الفريق الأحمر لاقتناص بطاقة التأهل، متوقعا أن يبدأ كهربا أساسيا للاستفادة من سرعاته.