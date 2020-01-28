القبض على بعض مشجعي الهلال السوداني بعد تهديد لاعبي الأهلي المصري بالقتل

أعلن حسام عيسى، السفير المصري في السودان، القبض على بعض جماهير الهلال السوداني بعد أن قاموا بتهديد بعثة الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي بالقتل، أثناء لقاء الفريقين المنتظر أن يقام يوم السبت المقبل، في دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال الأهلي في بيان عبر موقعه الرسمي: ”الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تلقى اتصالا هاتفيا من السفير حسام عيسى سفير مصر في السودان، طمأنه خلاله على التأمين الكامل لبعثة فريق الكرة المتجهة إلى أم درمان عصر الخميس، منذ لحظة وصولها إلى السودان، مشيرا إلى أنه عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين في وزارة الداخلية السودانية التي أكدت توفير التأمين الكامل لبعثة الأهلي في ظل العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين، وأن بعثة الأهلي سوف تلقى كل ترحاب فور وصولها السودان“.

وأضاف السفير المصري خلال اتصاله الهاتفي مع الكابتن محمود الخطيب أنه تم القبض على بعض المحرضين الذين عمدوا إلى إثارة الفتنة من خلال بث فيديوهات، مهددين لاعبي الأهلي والجماهير بالقتل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

???? سفير مصر فى السودان :تأمين كامل لبعثة #الأهلى.. وتم القبض على المحرضين pic.twitter.com/JPswUIaQOb — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) January 28, 2020

وقال السفير حسام عيسى إن العلاقات بين الشعبين ضاربة في أعماق التاريخ، ولا يمكن أن تتأثر بكتابات أو فيديوهات مغرضة؛ هدفها النيل من العلاقة الوطيدة بين شطري وادي النيل.

يذكر أن النادي الأهلي سيتوجه إلى السودان يوم الخميس المقبل؛ استعدادا لخوض لقاء الهلال مساء السبت في الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الفريق المصري للفوز من أجل ضمان صدارة المجموعة أو التعادل والتأهل في المركز الثاني خلف النجم الساحلي التونسي في حالة فوز الأخير على بلاتنيوم ستارز بطل زيمبابوي، فيما يحتاج الهلال السوداني للفوز بأي نتيجة لضمان العبور للدور المقبل.