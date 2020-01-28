النادي الأهلي المصري يرد على دعوات تصعيد أزمة مباراة الهلال السوداني

رفض مجلس إدارة النادي الأهلي المصري تقديم طلب للاتحاد الأفريقي لكرة القدم برئاسة أحمد أحمد من أجل نقل لقاء الفريق الأول، أمام الهلال السوداني في الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا خارج السودان.

جاء ذلك رغم التهديدات التي انتشرت في الساعات الماضية لفريق الأهلي من أحد مشجعي الهلال الذي ظهر في فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي وهو يحمل سكينا ويهدد لاعبي القلعة الحمراء، فضلا عن الأوضاع الأمنية غير المستقرة في السودان في الفترة الحالية ووجود دعوة للتظاهر يوم وصول بعثة الفريق إلى هناك.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“: ”النادي يرفض تصعيد أزمة لقاء الهلال السوداني، خاصة أن الوقت ضيق والكاف لن يوافق على نقل اللقاء خارج السودان، في ظل إقامة مباراتي الفريق السوداني أمام النجم الساحلي وبلاتنيوم في نفس المجموعة في أم درمان ولم تحدث أي أزمات تذكر، وسيؤدي طلب نقل اللقاء لتحفيز جماهير الهلال ضد الأهلي بشكل كبير دون أي داع“.

وأَضاف المصدر: ”الأهلي سيطلب من الكاف ومسؤولي الهلال السوداني تأمين جيد للبعثة منذ وصولها للسودان وحتى المغادرة، وتفتيش جيد للجماهير التي ستحضر اللقاء، حتى يتجنب الجميع أي أحداث شغب قد تؤدي إلى إفساد اللقاء، وقد تهدد حياة الفريقين، سيكون هناك تنسيق كامل بين محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق إلي السودان مع رئيس الهلال من أجل أن تمر المباراة بهدوء حفاظا على العلاقات بين الناديين وقد يصدر النادي بيانا لتأكيد العلاقات الجيدة والروح الرياضية قبل سفر الفريق“.

وعن لقاء تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للأهلي مع أحمد أحمد خلال الفترة المقبلة بعد تحسن حالته الصحية، قال المصدر: ”الأهلي لا علاقة له بهذا الأمر ولا يعلم سر تغريدات تركي ضد الكاف أو اجتماعه مع أحمد أحمد، وإدارة النادي لن تقحم نفسها في هذا الأمر من قريب أو بعيد“.

وكان تركي قال عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ”هوا الاتحاد الافريقي حكايته ايه!!! ، اجريت اتصالا مهما بالأخ أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تبدلنا فيه الأحاديث الودية واتفقت على لقائه عند عودتي من رحلة العلاج إن شاء الله“.



ومن جانب آخر، كشف الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادرة السويسري رينيه فايلر موقف ثنائي الفريق محمد الشناوي حارس مرمي الفريق ورمضان صبحي، من المشاركة في لقاء الهلال السوداني، يوم السبت المقبل في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: ”الأشعة التي أجراها محمد الشناوي حارس مرمي الفريق أثبتت أنه لا يعاني أي إصابة تمنعه من المشاركة في لقاء الهلال، لذا سيتواجد مع بعثة الفريق التي ستتوجه إلى السودان يوم الخميس المقبل بشكل طبيعي، أما رمضان صبحي فقد التأم التمزق الموجود في العضلة الخلفية وسيتم حسم مصير مشاركته في لقاء الهلال خلال الساعات المقبلة“.

وكان محمد الشناوي تعرض لكدمة قوية في الظهر قبل نهاية لقاء الفريق السابق أمام النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة من دوري المجموعات ببطولة أفريقيا، إلا أنه أصر على استكمال اللقاء حتى النهاية، فيما غاب رمضان صبحي عن الفريق الأحمر منذ ما يقرب من شهرين بسبب التمزق في العضلة الخلفية ويحاول الجهاز الطبي تجهيزه للعودة بشكل سريع لصفوف الفريق في ظل وجود مباريات مهمة في فبراير المقبل.