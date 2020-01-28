وليد أزارو يهاجم فايلر.. وبلاغ جديد للنادي الأهلي المصري قبل مباراة الهلال السوداني (فيديو)

كشف المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، والمعار لصفوف الاتفاق السعودي، حتى نهاية الموسم الحالي، أسباب رحيله عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليا، ولماذا دخل في صدام مع رينيه فايلر المدير الفني السويسري للفريق.

كما كشف أزارو عن حقيقة رغبته في الانتقال لصفوف الزمالك للرد على قرار الإدارة الحمراء برحيله، كما تحدث عن العرض الصيني المغري الذي تلقاه في الموسم الماضي ورفضته إدارة القلعة الحمراء خوفا من انتقاله بعد ذلك لصفوف بيراميدز، الذي كان يملكه تركي آل الشيخ.

وقال أزارو في تصريحات تلفزيونية: ”لم يكن لدي أي رغبة للرحيل عن صفوف الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليا، كنت أفضل الاستمرار مع الفريق للمساهمة في الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وأبلغت الإدارة بهذا الأمر حتى بعد التعاقد مع السنغالي أليو بادجي، لكن بعد الأزمة الأخيرة مع فايلر فضلت الرحيل كإعارة للدوري السعودي بعد تفكير طويل، ولم أجدد تعاقدي مع الأهلي قبل الرحيل كما تردد، وفضلت تأجيل هذا الأمر بعد الأزمة الأخيرة مع فايلر“.

وأَضاف أزارو: ”لا أجد مبرر لرغبة فايلر في رحيلي، دخلت في صدام معه قبل لقاء طنطا بسبب شعوري بالظلم وعدم الاحترام، لقد تعامل معي المدير الفني السويسري بطريقة غير جيدة ولهذا الأمر خرجت عن شعوري والإنسان قد يفقد أعصابه نتيجة الضغوط، قام فايلر بتجميدي على دكة البدلاء دون أن يتحدث معي ويشرح لي السبب، لم يتعامل معي بالشكل المناسب، لقد تسبب بعدم ضمي لقائمة منتخب المغرب بسبب قلة مشاركاتي مع الفريق في الموسم الحالي، أحترم قرار الجهاز الفني ولكن عندما يكون منطقيا وله أسباب، إدارة القلعة الحمراء أكدت لي أن رحيلي من الفريق جاء بسبب فايلر“.

وعن العرض الصيني قال أزارو: ”الأهلي رفض انتقالي للصين الموسم الماضي رغم وجود عرض مغر جدا ماليا واحترمت القرار، ولم أتأثر نفسيا برفضه كما تردد، لقد شاركت في المباريات بعدها بشكل طبيعي وأحرزت أهدافا، ولم يكن العرض بوابة من أجل انتقالي لصفوف نادي بيراميدز“.

وعن انتقاله لصفوف الزمالك قال أزارو: ”من الصعب أن أنتقل يوما ما لصفوف القلعة البيضاء، احتراما لجماهير الأهلي التي أرتبط معها بعلاقة خاصة، حتى الآن لم يكن هناك أي عرض رسمي من الزمالك للتعاقد معي“.

من جانب آخر، أعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن تقديم بلاغ جديد لوزارة الداخلية، ضد بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“، بتهمة إثارة الفتنة مع جماهير الهلال السوداني، قبل لقاء الفريقين يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي في تصريحات تلفزيونية: ”نشرت بضع صفحات على فيس بوك محادثة غير صحيحة بين خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي والإعلامي أحمد شوبير، حول حكم لقاء الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا، من أجل إثارة جماهير الهلال قبل المواجهة المقرر إقامتها في أم درمان يوم السبت المقبل“.

وأضاف عثمان: ”الأمر تخطى المنافسة الرياضية لإثارة فتن بين الشعب المصري والسوداني، سيتم الكشف عن هوية من يقف وراء هذا الأمر وسينال العقوبة المناسبة“.