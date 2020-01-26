ترتيب مجموعة النادي الأهلي المصري بعد الفوز على النجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا (صورة)

انتزع النادي الأهلي فوزا صعبا على ضيفه النجم الساحلي التونسي، بنتيجة 1/0، سجله جونيو أجايي في الشوط الأول، ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا، الأحد.

وحقق الأهلي الفوز الثالث في 5 مباريات، في حين تعادل مرة وخسر مرة، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، ويتقدم بنقطة عن النجم الساحلي والهلال السوداني، اللذين يتشاركان المركز الثاني.

ويلعب الأهلي في ضيافة الهلال في السودان، في الجولة الأخيرة، ويكفي المارد الأحمر التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، في حين يستضيف النجم الساحلي منافسه بلاتينيوم من زيمبابوي.

والأهلي هو البطل التاريخي لدوري أبطال أفريقيا برصيد 8 ألقاب، لكن آخر ألقابه يعود للعام 2013.

وفيما يلي ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوزه على النجم الساحلي:

1. الأهلي، 10 نقاط.

2. النجم الساحلي والهلال، 9 نقاط لكل منهما.

3. بلاتينيوم، 1 نقطة.