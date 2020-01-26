النادي الأهلي المصري يثأر من النجم الساحلي ويقترب من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

اقترب النادي الأهلي المصري من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تغلب 1/0 على ضيفه النجم الساحلي التونسي، في الجولة الخامسة من المجموعة الثاني من المسابقة.

وسجل هدف المباراة الوحيد النيجيري جونيور أجايي في الدقيقة 32 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ليثأر الأهلي من النجم الذي فاز 1/0 في تونس.

ورفع النادي الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، بعدما حقق الفوز 3 مرات، وتعادل مرة وخسر مرة.

في المقابل جمدت الخسارة رصيد النجم الساحلي عند 9 نقاط في المركز الثاني، مع الهلال السوداني.

ويكفي الأهلي المصري التعادل مع الهلال في الجولة السادسة والأخيرة لضمان التأهل لدور ربع النهائي، في حين يلعب النجم الساحلي مع بلاتينيوم من زيمبابوي.

يشار إلى أن أندية: مازيمبي الكونغولي، والزمالك المصري، والوداد، والرجاء المغربيين، وماميلودي صن داونز من جنوب أفريقيا، والترجي التونسي تأهلت إلى دور ربع النهائي.