مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي.. سيناريوهات التأهل في مجموعة الحسابات المعقدة

اشتعلت حسابات التأهل في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأندية الثلاثة الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بعد أن حقق الهلال فوزاً صعباً خارج دياره على حساب بلاتينيوم بطل زيمبابوي بهدف نظيف بالجولة الخامسة وقبل الأخيرة.

وأصبح السؤال الذي يشغل بال المتابعين لهذه المجموعة من يودع مبكراً بعد اشتعال المنافسة بين الأندية الثلاث؟ وهو ما تستعرضه إرم نيوز في التقرير التالي:

الأهلي المصري تحت الضغط

أصبح فريق الأهلي المصري تحت الضغط في هذه المجموعة بعدما تراجع للمركز الثالث برصيد 7 نقاط خلف الهلال والنجم الساحلي الذين يملكان 9 نقاط.

وتأثر الأهلي بالتعادل المخيب الذي حققه في ضيافة بلاتينيوم في زيمبابوي بالجولة الرابعة بهدف لكل منهما وهو الأمر الذي أدى لاهتزاز فرص تأهل الفريق المصري.

وأصبح الأهلي مطالباً بتحقيق الفوز على النجم الساحلي ليخرج لمواجهة الهلال في السودان بالجولة الأخيرة بأعصاب أكثر هدوءاً، حيث يكفيه التعادل حال فاز على النجم الساحلي.

ويبقى السيناريو الآخر في حالة عدم فوز الأهلي على النجم الساحلي وتحقيق التعادل أو تلقي الهزية فإن الأهلي سيكون مطالباً بالفوز في السودان على الهلال.

وقال عادل طعيمة، رئيس قطاع الناشئين الأسبق بالنادي الأهلي، لـ“إرم نيوز“، إن الفوز الذي حققه الهلال على بلاتينيوم وضع الأهلي بالفعل تحت الضغط مؤكداً أن الفريق الأحمر مطالب بحسم الأمور في موقعة النجم الساحلي.

وأضاف: ”الحسابات معقدة بعض اليء بعد التعادل مع بلاتينيوم في زيمبابوي ولكن الأهلي يستطيع حسم جانب كبير منها بالفوز على النجم الساحلي قبل التركيز في رحلة السودان“.

الهلال السوداني وحسم التأهل

يتبقى أمام الهلال السوداني خطوة واحدة لحسم التأهل لدور الثمانية بالبطولة وهي الفوز على الأهلي في السودان لتجنب أي حسابات للتأهل.

وأظهر الهلال السوداني شخصية قوية بالعودة للانتصارات مجدداً خارج الديار في زيمبابوي بعد الأزمات التي عاشها الفريق عقب رحيل مدربه المصري حماده صدقي والخسارة في السودان على يد النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف.

وقال السوداني عبد المنعم شطة، المدير الفني الأسبق للاتحاد الأفريقي (كاف)، لـ“إرم نيوز“ إن مهمة الهلال أصبحت في أقدام لاعبيه وهو أمر مهم للغاية بالنسبة للفريق السوداني، موضحاً أن الأهلي سيكون في مهمة صعبة للفوز في السودان حال عدم تحقيق الفوز على النجم الساحلي.

النجم الساحلي.. وخبرة غاريدو

يراهن النجم الساحلي على خبرات المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، المدير الفني، خاصة أن الأخير نجح في حصد لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية من قبل مرتين مع الأهلي المصري والرجاء المغربي.

ويعتمد النجم الساحلي على تصاعد فرص تأهله من خلال حصد نقطة التأهل في مباراة الأهلي على ملعب السلام غداً الأحد لحسم الصعود رسمياً خاصة أن المباراة الأخيرة ضد بلاتينيوم في تونس ستكون بمثابة نزهة لجوهرة الساحل.

حسابات التأهل.. وموقعة السلام

تلقي حسابات التأهل في المجموعة على مباراة الأهلي والنجم الساحلي في الموقعة الكروية التي يستضيفها ملعب السلام، غداً الأحد.

واعترف رامي ربيعة مدافع الأهلي في المؤتمر الصحفي بأن فوز الهلال سيزيد صعوبة المجموعة ويجعل الأمور متشابكة بين الفرق الثلاثة كما أنه سيزيد من صعوبة لقاء الأهلي والنجم الساحلي.

وحاول المدرب الإسباني غاريدو الحديث بواقعية وتواضع في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، مؤكداً أن فريقه لم يضمن التأهل ولا يشغل باله بأي حسابات خاصة أن الأمر الطبيعي حسم التأهل في الجولة الأخيرة.