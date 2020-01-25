الترجي التونسي يصعد إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا إثر فوز فيتا كلوب على شبيبة القبائل

منح فيتا كلوب، بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، للترجي التونسي، وذلك عقب فوز الفريق الكونغولي على شبيبة القبائل الجزائري 4 / 1، اليوم السبت، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

ورفع فيتا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بفارق 6 نقاط خلف الترجي التونسي الذي تأهل رسميًا للدور التالي قبل خوض مباراته أمام الرجاء المغربي في وقت لاحق من اليوم.

في المقابل، توقف رصيد شبيبة القبائل عند 4 نقاط في المركز الرابع الأخير.

وقدم شبيبة القبائل واحدة من أسوأ مبارياته في المنافسة القارية، حيث عجز لاعبوه عن تطبيق أسلوبهم المعتاد، واكتفوا بالتكتل في الخلف.

وسجل أهداف فيتا كلوب دجوما شاني في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، ويانيك بانجالا في الدقيقة 56 وإرنست سيتا في الدقيقة 68 وفيستون مايلي في الدقيقة 71، فيما أحرز شبيبة القبائل رزقي حمرون هدفًا في الدقيقة 32.

ورفع فيتا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بفارق 6 نقاط خلف الترجي التونسي الذي تأهل رسميًا للدور التالي، قبل خوض مباراته أمام الرجاء المغربي في وقت لاحق من اليوم.

في المقابل توقف رصيد شبيبة القبائل عند 4 نقاط في المركز الرابع الأخير.