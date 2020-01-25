ترتيب مجموعة نادي الزمالك في دوري أبطال أفريقيا بعد تعادل زيسكو مع أول أغسطس (صورة)

اقتنص الزمالك بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، إثر تعادل زيسكو يونايتد الزامبي مع أول أغسطس بنتيجة 1-1 في مباراة الفريقين التي أقيمت، اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا على ستاد ليفي مواناواسا.

وبهذه النتيجة ضمن نادي الزمالك المصري الصعود بشكل رسمي، بجانب مازيمبي الذي ضمن التأهل إلى دور ربع النهائي من البطولة الأفريقية.

وتعادل الزمالك أمام مازيمبي الكونغولي سلبيًا، مساء أمس الجمعة، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بالمسابقة القارية الأكبر.

وأصبح رصيد كل من زيسكو، وبريميرو، وأول أغسطس، 3 نقاط، وبذلك حسم الزمالك صاحب الـ8 نقاط التأهل في المركز الثاني بالمجموعة الأولى بعد مازيمبي الذي حسم الصدارة.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك ضد أول أغسطس، السبت المقبل، في ختام منافسات دور المجموعات في البطولة القارية.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا:

1- مازيمبي الكونغولي – برصيد 11 نقطة – له 8 أهداف وعليه 3.

2- الزمالك – برصيد 8 نقاط – له 5 أهداف وعليه 4 أهداف.

3- زيسكو الزامبي – برصيد نقطتين – له 4 أهداف وعليه 7 أهداف.

4- أول أغسطس الأنغولي – برصيد 3 نقاط – له 4 أهداف وعليه 7 أهداف.