مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يمنع ”وايت نايتس“ من حضور مباريات الفريق ويحسم الجدل حول ضم عبدالله سعيد

قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، منع أعضاء رابطة ”وايت نايتس“ من حضور مباريات الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الأحداث التي وقعت في لقاء الفريق أمام مازيمبي الكونغولي، في الجولة الخامسة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت جماهير الزمالك قد هاجمت مرتضى منصور أثناء لقاء مازيمبي، ما دفعه لطلب إخلاء المدرجات من الجماهير.

ونشرت قناة الزمالك بيانا لمرتضى منصور عقب لقاء مازيمبي جاء كالتالي ”قرر مجلس إدارة الزمالك إلغاء بطاقة المشجع في المباريات المقبلة، لا توجد مباراة حضر خلالها أفراد الألتراس وانتصر الفريق الأول لكرة القدم في النادي، لذا سيكون حضور المباريات المقبلة للفريق أعضاء الجمعية العمومية فقط وسنقطع العلاقات بتذكرتي، التعادل مع مازيمبي يؤهل الفريق للدور المقبل بنسبة كبيرة والجميع خلف الجهاز الفني“.

وعن المفاوضات مع عبدالله السعيد، قال مرتضى في تصريحات للصحفيين عقب لقاء مازيمبي: ”السعيد وصل سنه لـ40 سنة ولن يقدم أي إضافة فنية للفريق لذا لن نتعاقد معه، وقع معنا في وقت سابق لكنه تراجع وفضل العودة للأهلي لذا لن يدخل نادي الزمالك“.

ومن جانبه علق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، على التعادل السلبي أمام مازيمبي في الجولة الخامسة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وتأجيل تأهل الفريق رسميا للدور المقبل للبطولة، انتظارا لنتيجة لقاء زيسكو الزامبي أمام أول أغسطس الأنغولي.

وقال باتريس كارتريون في المؤتمر الصحفي ”أشعر بالإحباط بسبب التعادل أمام مازيمبي. كنا الأفضل في اللقاء وخلقنا فرصا لكن فشلنا في ترجمتها لأهداف. لقد خسر الفريق بالفعل الفرصة في تصدر المجموعة، وعلينا انتظار نتيجة لقاء زيسكو مع بريميرو دي أوغوستو لنعلم هل سنتأهل أم سننتظر للجولة الأخيرة لحسم الأمور“.

وعن التعاقد مع مدرب أحمال قال كارتيرون: ”الفريق ليس في حاجة للتعاقد مع مدرب أحمال، أنا أجيد التعامل مع الأمور البدنية، والفريق لم يظهر عليه الإرهاق، لو سجلنا في الشوط الأول أمام مازيمبي لحقق نتيجة كبيرة“.