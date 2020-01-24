ترتيب مجموعة نادي الزمالك بعد التعادل مع مازيمبي (صورة)

فشل نادي الزمالك المصري في الثأر من منافسه مازيمبي الكونغولي بعدما تعادلا سلبيا في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

وفاز مازيمبي 3/0 على الزمالك في مباراة الذهاب، لكن لاعبي الفريقين فشلوا فس استغلال الفرص المتاحة لتنتهي مباراة الإياب بالتعادل السلبي.

وفاز الزمالك مرتين، على بريميرو دي أوغوستو الأنغولي، وزيسكو يونايتد الزامبي، في حين تعادل مع مازيمبي وزيسكو، وخسر أمام مازيمبي في 5 مباريات، ليحصد 8 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى، علما أن مازيمبي ضمن الصدارة والتأهل لربع النهائي برصيد 11 نقطة.

ويملك كل من بريميرو دي أوغوستو وزيسكو نقطتين لكل منهما، ويلعبان السبت في الجولة الخامسة.

وفيما يلي ترتيب مجموعة الزمالك بعد التعادل مع مازيمبي :

1. مازيمبي، 11 نقطة من 5 مباريات.

2. الزمالك، 8 نقاط من 5 مباريات.

3. بريميرو دي أوغوستو، نقطتين من مباراتين.

4. زيسكو يونايتد، نقطتين من مباراتين.