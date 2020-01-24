نادي الزمالك يتعادل مع مازيمبي ويؤجل تأهله لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

تعادل نادي الزمالك المصري سلبيا مع ضيفه مازيمبي القادم من جمهورية الكونغو، في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا، اليوم الجمعة.

وفشل لاعبو الفريقين في استغلال كافة الفرص المتاحة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، ويرفع كل فريق رصيده إلى نقطة.

ورفع التعادل رصيد مازيمبي إلى 11 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة، علما أنه تأهل مسبقا إلى ربع النهائي، في حين رفع التعادل رصيد الزمالك إلى 8 نقاط في المركز الثاني.

ويتقدم الزمالك بـ5 نقاط عن كل من بريميرو دي أوغوستو الأنغولي، وزيسكو يونايتد الزامبي، لكنها لعبا مباراة أقل.

ويلعب بريميرو دي أوغوستو مع زيسكو الزامبي، السبت، ضمن الجولة ذاتها.

وفي آخر مباراة يلعب الزمالك مع بريميرو دي أوغوستو